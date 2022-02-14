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عمر شويل - جدة معلقة واحدة هتخلصك من الصراصير نهائيا والصراصير الصغيرة والحشرات في المطبخ بدون مبيدات حشريه - ثقفني
هناك مشكلة متواجدة في العديد من المنازل وهي مشكلة الناموس وكذلك الصراصير، فهي مشكلة صعبة للغاية تواجد مثل هذه الحشرات قد يتسبب في العديد من الأضرار وأيضًا على الأطفال الصغار، لذلك يلزم التخلص منها بشكل سريع حتى لا تتسبب في مثل هذه المشكلات، وقد يكون تحضير وصفات طبيعية في المنزل هو الشيء الذي يلزم تنفيذه بدلاً من استخدام أية مواد كيميائية ضارة.
التخلص من الصراصير
يمكن أن نبدأ الآن في تحضير وصفة طبيعية تساعد في قتل الحشرات في جميع أرجاء المنزل بشكل فعال، وتتكون من:
- ملعقتان من بيكربونات الصوديوم.
ملعقة من السكر.
ملعقة من الخل.
خطوات تحضير وصفة قتل الحشرات
- في البداية علينا الآن إن نبدأ في تحضير الوصفة وذلك من خلال اتباع الخطوات القادمة بشكل دقيق، وهي:
علينا أن نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بداخل وعاء حتى تتكون الوصفة التي تحدثنا عنها.
بعد خلطها نضعها في الأماكن التفرقة بداخل المطبخ والأماكن التي يكثر بها الحشرات بشكل كبير.
سنلاحظ تقليل الحشرات في المطبخ أو المنزل بشكل عام يتم القضاء عليها تامةً.
فهذه الخلطة فعالة لأنها تمتلك رائحة نفاذة لا تقد الحشرات على تحملها على الإطلاق.
ولكن من الضروري وضعها بشكل مستمر للتخلص منها بشكل تام، ولكن وضعها لمرة واحدة قد يجعل الحشرات تجتمع على السكر بعد أن تزال رائحة الخل.
ننصح الجميع باستخدام هذه الوصفة بدلاً من شراء منظفات وقاتل للحشرات قد يكون غالي الثمن أو أنه غير فعال على الإطلاق ولكن مع هذه الوصفة قد لا تحتاجين لأي شيء بعد ذلك.
كما لا يجب ترك الحشرات حتى لا تتفاقم المشكلة بعد ذلك.
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