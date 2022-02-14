استخدام زيت الأكل المستعمل مشروع مربح تعلم كيف تستخدمه كنز في المنزل

استخدام زيت الأكل المستعمل، لقد انتشر في الفترة الأخيرة استخدام زيت الأكل المستعمل بدرجة كبيرة جدا يستطيع الكثير من الأشخاص الحصول على مكسب مالي كل شهر، بسبب زيت الأكل المستعمل ويوجد الكثير من الطرق للاستفادة منه أو عن طريق أن يتم بيعه أو صنع زيت صابون أو صنع صابون قطع وبيعه أو من خلال عمل الجلسرين منهم وبعض المستحضرات التجميلية.

زيت الصابون من الزيت المستعمل

نستطيع أن نقوم بصنع الصابون السائل من خلال زيت الأكل المستخدم وهي وصفة موفرة جداً ومكونات هذه الوصفة هي:

200 جرام من البوتاس

استخدام كوب واحد من الماء.

عصير ليمون.

وصفه نستخدم ملعقتين من الكربوناتو.

نصابين يستخدم أيضاً ملعقتين من ملح الليمون وملعقتين من السكر.

وكوب زيت الطعام ولكن يتم تصفيته جيداً.

تحضير الصابون السائل من الزيت المستعمل

نضع بعض الماء في وعاء ونعصر عليه ليمون.

بعد ذلك نضيف بعض البطاس ونستمر في التقليب بواسطة ملعقة خشبية.

بعد ذلك نضيف الزيت بالتدريج مع التقليب المستمر لهذا الخليط.

وبعد ذلك نضع كوب من الصابون السائل وبعد ذلك أن نستمر فى التقليب ونضيف الكربوناتو ثم نضيف السكر مع التقليب المستمر أيضاً.

وبعد ذلك نضيف ملح الليمون ونستمر في التقليب إلى أن يصبح قوام الخليط متماسك.

وبعد ذلك نضع لتر من الماء المغلي ونستمر بالتقليب أيضا.

وبعد ذلك نقوم بتعبئة الصابون واستخدامه.

ويمكن استخدام هذه الوصفة في تنظيف الأطباق والحلل وتنظيف سطح البوتاجاز أيضاً، كما نستطيع أن ننظف الدهون المتراكمة على الشفاط المنزلي استخدام هذه الوصفة وتنظيف السيراميك كما يمكن استخدامها في تنظيف الأسطح الخارجية، حتى نكسبها اللمعان المطلوب وبهذا نكون قد وصلنا إلي خاتمة هذا المقال وقد تعرفنا على طرق استخدام زيت الطعام المستعمل.