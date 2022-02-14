الفول السوداني التسالي المفضلة لدي الكثير له أضرار يجب عليك معرفتها

الفول السوداني التسالي الأرخص والأوفر حيث يعد من البقوليات وأيضا المكسرات التي في متناول الجميع، منتشر بكثرة في الشرق الأوسط، ويكثر استخدامه أيضا في بعض الحلويات الشرقية ،و المأكولات ومحببة لدي الكثير في التنزهات والتمشية غلي الشواطيء ، كما أنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية النباتية والفيتامينات والمعادن أيضا،و الجدير بالذكر أنه من أفضل المصادر الغنية بالبروتين النباتي, وبالرغم من ذلك فإن له بعض الأضرار الصحية التي يجب معرفتها وذلك عند الإفراط في أكله.

الفول السوداني

للفول السوداني استخدامات كثيرة فهو يستخدم في بعض أنواع الحلويات، و أيضا المأكولات كما إنه غني بحمض الفوليك ،ولكن له العديد من الأضرار التي أحيانا لا نعرف سببها، ولا نصدق أن السبب في حدوثها هو بالفعل هو الفول السوداني، بالرغم من الفوائد العديدة التي ذكرناها للفول السوداني، إلا أنه يسبب العديد من الأضرار.

مالا تعرفه عن الفول السوداني من أضرار