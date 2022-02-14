نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفول السوداني التسالي المفضلة لدي الكثير له أضرار يجب عليك معرفتها في المقال التالي
الفول السوداني التسالي الأرخص والأوفر حيث يعد من البقوليات وأيضا المكسرات التي في متناول الجميع، منتشر بكثرة في الشرق الأوسط، ويكثر استخدامه أيضا في بعض الحلويات الشرقية ،و المأكولات ومحببة لدي الكثير في التنزهات والتمشية غلي الشواطيء ، كما أنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية النباتية والفيتامينات والمعادن أيضا،و الجدير بالذكر أنه من أفضل المصادر الغنية بالبروتين النباتي, وبالرغم من ذلك فإن له بعض الأضرار الصحية التي يجب معرفتها وذلك عند الإفراط في أكله.
الفول السوداني
للفول السوداني استخدامات كثيرة فهو يستخدم في بعض أنواع الحلويات، و أيضا المأكولات كما إنه غني بحمض الفوليك ،ولكن له العديد من الأضرار التي أحيانا لا نعرف سببها، ولا نصدق أن السبب في حدوثها هو بالفعل هو الفول السوداني، بالرغم من الفوائد العديدة التي ذكرناها للفول السوداني، إلا أنه يسبب العديد من الأضرار.
مالا تعرفه عن الفول السوداني من أضرار
- يعمل على إعاقة امتصاص بعض المواد الغذائية والمعادن ، مثل الحديد والزنك وذلك عند الإكثار من تناوله فهو ينقص من امتصاص الجسم لهذه المعادن والفيتامينات.
- بعض منتجات الفول السوداني تكون مصنعه ومضاف إليها الملح أو السكر، و نقوم بالأكل منه بشكل مبالغ فيه عند إضافة الملح أو السكر أو أي منكهات أخرى، ومن المعروف عن الملح والسكر انهم يفتحون الشهيه كثيرا، مما يساعد على أكل السوداني بشراهة والإكثار منه.
- بعض الأطفال وأيضا الكبار يعانون من حساسية الفول السوداني، وهي من أكتر أنواع الحساسية انتشارا، وهي تحدث عند تناول الفول السوداني أو أي مأكولات تحتوي على الفول السوداني، وأحيانا عند شم رائحة الفول السوداني أو ملامسته تظهر هذه الحساسية بعد دقائق.
- أحيانا الإفراط منه بسبب بعض التقلبات في المعدة والإسهال، وذلك بسبب الإكثار من أكله.
- يسبب الزيادة السريعة في الوزن حيث يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فالإفراط منه أكثر من حفنة في اليد يوميا يزيد من وزن الجسم سريعا، حيث ينصح بأكل الفول السوداني وزبدة الفول السوداني للتخلص من النحافة.
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