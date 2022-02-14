مشروع هتكسب منه دهب .. إياك أن ترمي زيت القلي بعد اليوم كنز فى بيتك لن تصدق كيفية الإستفادة منه

من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص هو زيت القلي وكيفية التخلص منه وكيف يمكن أن نستخدم ونقوم بإعادة تدوير في أمور نستفيد منها كل هذه الأسئلة تدور في بال العديد من الأشخاص، ولكن خلال هذا المقال لسن تحدثت بشيء من التفصيل عن زيت القلي وكيفية الاستفادة منه وكيف يمكن أن تستخدم في العمليات المختلفة والصناعات المختلفة وسيكون استخدامه سهلة جدًا وفي أمور نستخدمها في البيئة.

زيت القلي له استخدامات كثيرة حيث أنه يتم تصنيعه واستخدامه مرة أخرى ويدخل في عدد كبير من الصناعات وتتمثل هذه الصناعات في الآتي:

من أهم وأسهل الصناعات التي يمكن إدخال زيت القلي فيها هي صناعة الصابون السائل وذلك ممن الممكن صناعته في المنازل بسهولة ويمكن صناعته في المصانع أيضًا.

عندما نقوم بعمل إعادة تدوير لزيت القلي فإنه يمكن صناعة الجلسرين منه وهو له فوائد عظيم جدًا للبشرة، حيث ان الجلسرين له فوائد في ترطيب وتنعيم البشرة.

يتم استخدامه في إشتقاق الوقود الحيوي منه.

يستخدم كوقود عضوي

يستخدم فى الات التدفئة فى عنابر الدجاج

يستخدم فى تصنيع الزيوت الشحمية

يساعد فى الاشتعال فى المصانع الكبيرة ذات الأبراج العالية

يستخدم فى مصانع الأسمنت فى عملية الحرق

احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!

الزيوت المستهلكة من البيوت

معظم ربات البيوت لا يوجد لديها الثقافة المعلومات الكافية عن كيفية إعادة تدوير زيت القلي، ولا تدري كيفية التعامل معه، وعلى الرغم من أن استخدام الزيوت ينفذ منها كميات كبيرة من الاموال، ومن الممكن استخدامها للزيوت المستعملة في العديد من الصناعات التي تمكنها من تحقيق الربح ورفع ميزانية الأسرة، ولكي تتمكن من هذا الأمر تقوم بعمل الآتي: