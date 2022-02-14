فكرة مذهلة اغلى من الذهب.. ضعى الرمان على النار وشاهدى النتيجة الصادمة اول مرة تشوفيها لازم تجربيها

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عمر شويل - جدة فكرة مذهلة اغلى من الذهب.. ضعى الرمان على النار ، الرمان على النار فمن المعروف أن الرمان واحد من الفواكه العالية في قيمتها الغذائية وفوائدها للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، ولكنه يعتبر من الفواكه التي تسبب بعض الصعوبة في تناولها للعديد من الأفراد، وبالتالي فإن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتم إعداد الرمان بها للاستفادة من العناصر الغذائية العالية به، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الفوائد التي تعود على الإنسان عند عمل الوصفات التي يدخل فيها الرمان تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

فكرة مذهلة اغلى من الذهب.. ضعى الرمان على النار

يمكن أن يتم صنع دبس الرمان من الرمان لكي يتم التعامل مع الرمان بسهولة والاستفادة منه وبالتالي فإنه يجب توافر عدد من المكونات ومنها

كيلو من الرمان.

كوب عصير من الليمون.

½ كوب من السكر.

طريقة صنع دبس الرمان

لصناعة دبس الرمان في المنزل دون بذل مجهود قومي سيدتي باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تنظيف الرمان وتفريغه، ثم يتم خلط الحبوب في الخلاط الكهربائي.

ثم يتم تصفية العصير للتخلص من الألياف الموجودة به.

ثم يوضع العصير في قدر على النار حتى الوصول لمرحلة الغليان، ثم يتم إضافة السكر وعصير الليمون.

ويتم التقليب للخليط حتى يتكثف ثقله ويقل حجمه.

وفى النهاية يتم تعبئة دبس الرمان في برطمان أو زجاجة نظيفة ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

قشر الرمان لآلام المعدة

لتشعر براحة إذا أصابك الالم في معدتك من خلال غلى قشر الرمان بعد تجفيفه مع ماء على النار واشربه بشكل فوري بعد الغليان.

غلي قشر الرمان وشرب ماء المرشح مباشرة، أو بطريقة أخرى عمل خليط من محلول قشرة الرمان مع العسل والحليب وغيرها لتشعر براحة أكبر، لكن ضع في اعتبارك أن كمية الرمان مصفاة من قشر الجلد يجب أن يكون الماء أكبر من العسل أو الحليب.

وصفة قشر الرمان للتنحيف

ملعقتان صغيرتان من قشر الرمان.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

ملعقة ونص شاي.

ملعقة كبيرة نعناع مجفف.

كوبان من الماء.

الطريقة

نقوم بغلي كافة المكونات السابقة في إناء على النار ويتم دون تناول أي طعام