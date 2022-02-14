شوف خصومات جبارة من Saco ساكو تصل حتي 38 % على كراسي أسترخاء

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خصومات جبارة من Saco ساكو تصل حتي 38 % على كراسي أسترخاء

كرسي استرخاء هزاز، مقاس 92 × 96 × 105سم كستنائي، لون عنابي، يكفي لجلوس شخص واحد، مصنع من خشب رقائقي ونسيج فوم، يتكلف سعر القطعة 999.00 ريال بدلاً من 1399.00 ريال، ادفع 333.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

صوفا للصغار، مقاس 82 × 35.5 × 49 سم، بلون أبيض وأحمر، أرائك بمقعدين، مصنعة من خشب + فوم + نسيج، بسعر 183.90 ريال، بدلاً من 306.50 ريال، ادفع 61.30 ريال سعودي فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

مقعد بقماش ناعم على شكل حيوان ، بلون أسود × أبيض، بلا مسند للظهر ولا للذراعي، بسعر 98.55 ريال بدلاً من 164.25 ريال.

كرسي بقماش ناعم لفرد واحد، بلون أسود، تصميم حديث وعصري، بلا مساند للذراع، وزن الكرسي 18.5كيلو، مدعمة بأرجل صلبة مزودة بواقيات أرضية، بسعر 447.00 ريال بدلاً من 745.00 ريال، ادفع 149.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

كراسي أسترخاء ومريحة من Saco

كرسي استرخاء هزاز ، لون رمادي، موديل عصري، يوفر راحة كبيرة، يتميز بمساند للذراع لمزيد من الاسترخاء، تصميم أنيق يناسب أي ديكور، متوفر بلون رمادي، بسعر 1299.00 ريال بدلاً من 1599.00 ريال، ادفع 433.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

طقم كنب 6 مقعد مكسو بنسيج الكتان، بلون رمادي فاتح، 6 مقاعد الجلوس، مصمم بتصميم عصري، مادة الصنع خشب رقائقي + فوم + نسيج، بسعر 2369.40 ريال بدلاً من 3949.00 ريال.

معلاق ملابس ( شماعة)، 2طبقة، مصنوع من ستانلس ستيل، بلون فولاذ فضي × أسود، بسعر 159.75 ريال، ادفع 53.25 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.