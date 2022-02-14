شوف عروض العثيم مول اليوم وتخفيضات كبرى من أسواق العثيم

نستعرض معكم بعض من أهم عروض العثيم مول اليوم على المنتجات المختلفة. حيث تخصص أسواق العثيم يوم الإثنين لتقديم تخفيضات على المنتجات الطازجة من الفواكه، الخضراوات، المخبوزات وبعض أصناف الأدوات المنزلية من أواني الطبخ وغيرها. كما يقدم المول خصومات على اللحوم الطازجة، بعض منتجات الألبان بالإضافة إلى بعض أنواع المعلبات. وتعد هذه التخفيضات منفصلة تماماً عما يقدمه العثيم مول من عروض على السلع المختلفة على مدار الأسبوع.

عروض العثيم مول

إليكم أهم عروض العثيم ليوم الاثنين حيث تعرض بعض الأصناف بسعر التكلفة، بينما تعرض أصناف أخرى بعرض التوفير ادفع ثمن كيلو واحصل على الثاني مجانا.

بسعر كيلو واحد تستطيع شراء ٢ كيلو من قشدة المائدة بدر فقط ادفع ٢١.٨٠ ريال.

مقابل ٢٢.٩٥ ريال فقط يمكنك شراء كيلو من زيتون أكورسا أسود والحصول على كيلو آخر مجانا.

بسعر التكلفة اشتري عبوة زبادي نادك الطازج وزن كيلو جرام مقابل ٤.٩٥ ريال فقط.

اشتري كيلو من فخورة هرري عربي بسعر التكلفة فقط ٤٠.٥ ريال للكيلو.

يوفر العثيم أيضا ضمن عروض الطازج جبن ثلاث بقرات مبشور بيتزا وزن الكيس ٢٠٠ جرام بسعر التكلفة ٥.٥٠ ريال فقط.

اشتري بسعر التكلفة كيلو حلاوة طحينية سادة هالي بسعر ٧.٩٥ ريال.

العثيم الطازج

لمحبي المخبوزات والحلويات الطازجة احصل على كيلو بسبوسة بالسمن مزينة بالفول السوداني بسعر ٢٧.٩٥ ريال وخذ الكيلو الثاني مجانا.

كيك شوكولاتة بالكريمة سعر الحبة ٩.٩٥ ريال بسعر التكلفة.

من بين المعروضات بسعر التكلفة أيضا بعض تجهيزات المطبخ مثل قطاعة الخضار أي تي سي التي تعرض بسعر ٥٩ ريال فقط، وعصارة الحمضيات بانيكس المعروضة مقابل ٧٤.٩٥ ريال، أيضا مقلاة جرانيت مستر كوك التي تعرض بسعر ٤٥ ريال للحبة مقاس ٢٦ سم وبسعر ٤٩ ريال للحبة مقاس ٣٢ سم.

أسواق العثيم

بسعر التكلفة اشتري كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بدون عظم فقط ٤٦.٩٥ ريال للكيلو.

احصل على كيلو مجانا من تمر خلاص الخرج عند شراء كيلو بسعر ١٩.٥٠ ريال سعودي.