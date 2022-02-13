فكرة عبقرية لتفصيص الرمان بسرعة الصاروخ في دقيقة هتفصصي 5 كيلو في دقايق بدون تعب

فاكهة من الرمان اشهى الفواكه التى توجد، كما أن فاكهة الرمان من الفواكه التي تم اكتشافها منذ القدم، حيث تم ذكر فاكهة الرمان في القرآن الكريم، كما أن فاكهة الرمان من الفواكه التي تظهر في الصيف وفي فصل الخريف، حيث تعتبر فاكهة الرمان من الفواكه التي يتم أكلها بأكثر من طريقة، كما يمكنك استخدام الرمان بعدة طرق سواء أكلها أو إدخالها في أكثر من أكلة، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تقديم الرمان، وأيضا سنحاول أن نذكر لكم جميع الطرق البسيطة في تقشير الرمان، ونذكر لكم فوائد الرمان.

طرق سهلة و بسيطة لتقشير الرمان في وقت قصير

لكي تقومي بتقشير الرمان في وقت قصير عليكي بإتباع بعض الخطوات حتى تصبحى محترفة في تقشير الرمان في وقت قصير، وأهم الخطوات:

اولا قومي باختيار الثمرة التي لونها احمر مائل للون الغامق.

اختيار الثمرة الناشفة وليست الطرية، حتى تكون ناضجة وليست بها أي عفن.

بعد أن قمت باختيار الرمان، قومي بإحضار سكينة أو أداة حادة لتقشير الرمان.

قومي بتقشيرها من رأس الرمان، وتقشيرها من أسفل.

بعد ذلك قومي بوضع خطوط بالسكينة من رأس الرمان حتى أسفلها، احدثي العديد من الخطوط بين كل خط والثاني ٣ سنتي.

ثم قومي باستخدام يديكي في إزالة القشرة.

بعد أن تنتهي من إزالة القشرة قومي بإحضار طبق، وضعي فيه البذور.

طريقة تقديم الرمان

الرمان له العديد من طرق التقديم وأكثر الطرق شهرة هي: