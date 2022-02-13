شوف عروض بنده الإلكترونية وفرص ربح قسائم شرائية لأكثر من 300 ريال

عروض بنده الإلكترونية تتميز بتخفيضات كبيرة على الهواتف الذكية واكسسوارات الجوال بالإضافة إلى خصومات كبيرة على الشاشات الذكية. فبالإضافة إلى ما يقدمه هايبر بنده من عروض أسبوعية على مئات السلع المختلفة سواء في قسم الالكترونيات أو الأجهزة المنزلية, أو في بقية الاقسام الاخرى. فإن هايبر بنده يوفر فرص ضخمة لربح قسائم شرائية بقيمة تتخطى الثلاثمائة ريال سعودي. حيث يمكن لكل عميل الحصول على فرصة للربح كلما زاد مبلغ المشتريات ويتم ذلك وفق شروط محددة.

عروض بنده

يقدم بنده خصومات كبيرة على اكسسوارات الجوال، من شواحن متنقلة وأسلاك وسماعات وغيرها.

احصل على كابل يو اس بي ماك طول متر مقابل 19 ريال فقط بدلا من 25 ريال ووفر 6 ريالات.

مقابل 49 ريال فقط احصل على سماعة لاسلكية ماك بدلا من 99 ريال بخصم قدره خمسين ريال سعودي.

اشتري شاحن أي اون متنقل قوة 4.400 mAh مقابل 25 ريال بدلا من 55 ريال بخصم نقدي قدره 30 ريال.

تستطيع شراء أكثر من نوع من الشاشات الذكية من أي فرع من فروع هايبر بنده بخصومات كبيرة.

احصل على خصم بقيمة خمسة وخمسين ريال عند شراء شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا مقاس 32 بوصة بسعر 459 ريال بدلاً من 514 ريال. بالإضافة إلى خدمة التوصيل والتركيب المجاني من بنده.

اشتري تلفزيون دورا مقاس 50 بوصة بسعر 1399 ريال بدلاً من 2199 ريال بخصم قدره ثمانمائة ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث جوجل مقاس 65 بوصة مقابل 2599 ريال فقط بدلاً من 3499 ريال استفد بخصم قدره تسعمائة ريال سعودي.

هايبر بنده

احصل على هاتف شاومي ريدمي 10 سعة 64 جيجا بايت، رام 4 جيجا ومقاس الشاشة 6.5 بوصة مقابل 549 ريال بدلا من 599 ريال.

اشتري تي سي إل 20 سعة 256 جيجا، رام 6 جيجا بسعر 849 ريال بدلا من 1199 ريال بخصم قدره 350 ريال.