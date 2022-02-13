شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل ل 55% لمدة 10 أيام على جميع الأجهزة والمنتجات

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بمنح وتقديم أكبر الخصومات القوية مع أروع العروض التي تتميز بها شركة اكسترا، وكذلك فإن هذه الشركة قد عرضت وقدمت الخصومات الرائعة والكبيرة لتتوافر بسعر مناسبًا وقليلًا مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهي تكون من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية أيضًا.
عروض اكسترا شهر فبراير خصومات تصل ل 60% علي جميع المنتجات ولفترة محدودة ألحق التخفيضات
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كافة الإلكترونيات التي تستطيع هذه الشركة توفيرها وتواجدها بسعر يناسب ويتوافق مع كل مقيم بالمملكة العربية السعودية إلى أن يحصل كل مواطن متواجد بالمملكة العربية السعودية على كل ما يريده ويطلبه سواء كان من الأجهزة المنزلية والإلكترونية وأيضًا الكهربائية، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة دخلت للسوق المالي وكذلك المركزي بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا على الخلاط اليدوي من النوع براون مع المفرمة 1000 واط سرعته 21 حجم 1.5 لتر باللون الأسود يكون بسعر 379 بدلًا من 479 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الخلاط اليدوي من النوع فيليبس مع مطحنة الخضار 650 واط سعة 0.5 لتر باللون الأبيض يكون بسعر 139 بدلًا من 219 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الخلاط اليدوي من النوع فيليبس بروميكس 700 واط يكون بسعر 189 بدلًا من 259 ريال سعودي.
- المايكرويف من النوع إل جي حجم 56 لتر سمارت إنفيرتر سهل وبسيط في تنظيفه سعره يكون 999 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- مضخة المياه المحمولة من النوع فيليبس القابلة للشحن سعرها يكون 59 بدلًا من 118 ريال سعودي.
- نشافة الملابس من النوع بيكو حجم 7 كيلو جرام باللون الأبيض تكون بسعر 1299 بدلًا من 2499 ريال سعودي.
- مجفف الشعر من النوع فيليبس القابل للطي 1400 واط يكون سعرها 59 بدلًا من 79 ريال سعودي.
- المسرح المنزلي من النوع إل جي 1200 واط باللون الأسود يكون بسعر 1199 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- مكبر الصوت من النوع ال جي 130 واط يدعم البلوتوث باللون الأسود يكون بسعر 549 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- المكنسة الذكية الهجينة من النوع يوفي جي 10 قوة الشفط 2000 تشغيل 100 دقيقة باللون الأسود سعرها يكون 849 بدلًا من 1059 ريال سعودي.
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