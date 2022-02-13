نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داوود خصم 45% على الشاشات والجوالات والأجهزة الكهربائية حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داوود خصم 45% على الشاشات والجوالات والأجهزة الكهربائية حتى نهاية فبراير، حيث يتوفر عرض خاص على جانو عجانة هايبر بلس سعة 1200 وات 7 لتر 5 سرعات بسعر 349 ريال، حيث يتوفر عرض خاص على بيور باور حلاقة الشعر 6 في 1 بسعر 19 ريال، يتوفر براون آلة نزع الشعر بسعر 249 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 27%، يتوفر فيليبس مجفف الشعر سعة 1600 وات بسعر 79 ريال بدلاً من 112 ريال خصم 30%، يتوفر كينوود قلاية هوائية سعة 1800 وات 5.5 لتر بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 15% ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية.

عروض بن داوود خصم 45% على الأجهزة

يتوفر براون خلاط كهربائي بسعر 369 ريال بدلاً من 439 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية مولينكس مفرمة كهربائية قطاعة البصل مالتي مولينيت سعة 400 وات 500 مل بسعر 189 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 10%، يتوفر كي أون فرن كهربائية سعة 1500 وات 35 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 280 ريال خصم 10%، كما يتوفر ضمن عروض بن داوود حتى نهاية فبراير سافال مكواة بخار للرحلات سعة 700 واط بسعر 49 ريال بدلاً من 60 ريال خصم 19%، يتوفر إمبيريال غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 45%.

عروض بن داوود حتى نهاية فبراير

يتوفر بي أند دي صانعة القهوة سعة 500 وات 300 مل بسعر 39 ريال بدلاً من 64 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن عروض بن داوود عروض حتى نهاية فبراير إمبيريال صانعة القهوة سعة 1260 وات 800 مل بسعر 349 ريال بدلاً من 529 ريال خصم 34%، يتوفر بي أند دي جاك مياه سعة 1.7 لتر بسعر 48 ريال بدلاً من 74 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية بي أند دي جاك مياه سعة 1.9 لتر بسعر 58 ريال بدلاً من 97 ريال خصم 41%، يتوفر بي أند دي قدر مع غطاء حجم 28 سم بسعر 135 ريال بدلاً من 192 ريال خصم 30%، ويتوفر بحجم 24 سم بسعر 112 ريال بدلاً من 162 ريال خصم 31%.

تخفيضات بن داوود على الشاشات

يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 65 بوصة بتقنية 4K الترا اتش دي بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض بن داوود حتى نهاية فبراير شارب شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بتقنية 4K الترا اتش دي بسعر 2199 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 10%، كما يتوفر ضمن تخفيضات بن داوود على الجوالات عرض خاص على آيفون 13 برو ماكس، سعة 128 جيجابايت بسعر 5199 ريال، ويتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 32 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 1049 ريال.

عروض بن داوود الأجهزة اللوحية

يتوفر عرض خاص على ديل لاب توب بحجم 15.6 بوصة إنتل كور اي 3 ويندوز 10 بروسيسور كور اي 3 سعة 4 جيجابايت رام بسعر 1949، يتوفر ضمن تخفيضات بن داوود حتى نهاية فبراير فوجي رسيفر إتش دي بسعر 59 ريال بدلاً من 75 ريال خصم 22%، يتوفر أنكر سماعة بلوتوث بسعر 359 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 15%، كما يتوفر عرض خاص على سانديسك مايكرو اس دي سعة 64 جيجابايت بسعر 19 ريال ضمن تخفيضات بن داوود المميزة.