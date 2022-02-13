شوف عروض اكسترا الأسبوعية 60% خصم حتي نهاية الأسبوع او نفاذ الكمية

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في قيامها بتقديم أكبر العروض القوية مع الخصومات الرائعة والمذهلة التي تعمل شركة اكسترا على توفيرها، وكذلك فإن تلك الشركة تتميز في القيام بتقديم تلك الخصومات والعروض بسعر يتلاءم ويتناسب مع كل فرد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة في البيع لكل الكهربائيات والإلكترونيات من خلال التجزئة.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات التي تعمل شركة اكسترا على توفيرها بسعر قليل يتوافق يتناسب مع كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، إلى أن يقوم كل فرد بالحصول والاستحواذ على كافة احتياجات ومطالب الزبائن، أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الأدوات المنزلية، كما تعتبر شركة اكسترا من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت السوق المالي والمركزي بالمملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية كمبيوتر المحمول من النوع أيسر أسبير 3 أيه 315 – 75 جي سعة 256 جيجابايت 4 جي رام أنتل كور اي 5 حجم 15.6 بوصة باللون الأسود يكون بسعر 2049 بدلًا من 2699 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم لينوفو ايديا باد 3 سعة 1 تيرا بايت 4 جي حجم 14 بوصة باللون الأزرق يكون بسعر 1699 بدلًا من 1949 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية سعر هواوي ميت باد 10 حجم 9.7 بوصة من الجيل الرابع سعة 32 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 749 بدلًا من 799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا الشهرية مجفف الملابس من النوع كاندي حجم 10 كيلو جرام يدعم الواي فاي والبلوتوث باللون الأبيض يكون بسعر 2599 بدلًا من 3999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية مكواة الضغط من النوع كلاس برو 2200 واط 220 فولت تعمل للتحكم في اللمس باللون الأبيض يكون بسعر 1149 بدلًا من 1349 ريال سعودي.

عروض اكسترا الشهرية