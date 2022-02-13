نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شاشات جرير المتجددة.. اليكم أسعار الشاشات الذكية بخصومات فبراير الجريئة في المقال التالي
عروض شاشات جرير في السعودية، حيث أن شركة jarir bookstore مكتبة جرير من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في السعودية واستمرت الشركة في تأسيس فروع لها في كل محافظات السعودية حتى أصبحت الآن من أكبر الأماكن التي تتخصص في بيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة وأيضاً يوجد بها أقسام خاصة ببيع الإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المختلفة.
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عروض جرير في السعودية
شركة مكتبة جرير من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء، كما أن فروع الشركة تضم عدد كبير من الأقسام المختلفة التي تحتوي على كل المنتجات والأدوات التي يبحث عنها العملاء بشكل مستمر.
بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من مستلزمات المنزل الحديث والهواتف المحمولة بأسعار مخفضة، وتقوم شركة جرير بإضافة هذه الأقسام إلى قائمة العروض التي تقوم بالإعلان عنها كل فترة.
عروض مكتبات جرير الحالية
- بطاقة سامبا جرير سعر شاشة هاير 65 بوصة دقة فور كي الترا اتش دي تلفزيون اندرويد 2649 ريال سعودي بدلاً من سعر 4899 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سعر شاشة هاير 70 بوصة دقة فور كي الترا اتش دي ال تلفزيون اندرويد لون أسود 3449 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سعر شاشة تي سي ال 55 بوصة دقة فور كي الترا اتش دي تلفزيون اندرويد 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سعر شاشة سكاي وورث 50 بوصة دقة فور كي الترا اتش دي ال أي دي اندرويد 1599 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سعر شاشة تي سي ال 65 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي ال دي 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سعر شاشة ال جي 55 بوصة دقة نانو سل فور كي الترا اتش دي ال أي دي 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7499 ريال سعودي.
- عرض جرير من مكتبة جرير اون لاين سعر شاشة سكاي وورث 55 بوصة دقة فور كي الترا اتش دي 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.
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