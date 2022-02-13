شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم ونهي الله ورسوله القتال فيه. وقال الله تعالى في كتابه العزيز “ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ “ وسمي بهذا الأسم لانه يترجب أي يعظم لأن الملائكة تحب وتفضل التسبيح والتحميد به، وقيل أن له أربع عشر أسماً أخر هم “ الأصم، الأصب، شهر الله، منصل الأنة، رجب، رجب الله، منفس، مطهر، فرد، مقشقش، مبرئ، مضر، منصل، مقيم، هرم، مبرئ”.

فضل الصيام والقيام النصف من شهر رجب وأحب الأدعية المستجابة به

وكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سمي هذا الشهر الفضيل بالأصب، لأنه يصب فيه الخير والرزق والبركة صبا وكانت خيراتهم تزداد، وكانت مرضاتهم تشفي، بفضل الدعاء، وكان النبي يصوم يوم الأثنين والخميس والثلاث أيام من نصف الشهر ” الأيام البيض ” وهم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وفي هذا الشهر أيضا حدثت رحلة الأسراء والمعراج، حيث ذهب نبي الله ليلاً مع سيدنا جبريل من المسجد الحرام وعرج بالسموات العلي من المسجد الأقصى، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أحب الأدعية التي كان يرددها النبي مع الصحابه.

أحب وأفضل الأدعية التي كان يرددها النبي

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

اللهم صب علينا خيرك وفضلك، وعافيتك صبا صبا.

اللهم أجعل أيام رجب جابرة للقلوب، وساترة للعيوب، وماحية للذنوب.

ربي أهله علينا باليمن والخير والبركات.

اللهم أعتق رقابنا وأهلنا وجميع المسلمين، والعتق من النار.

اللهم أغفر لي ما لا يضرك، وأعطيني ما لا ينقصك.

أدعية شهر رجب