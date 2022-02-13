شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأسبوع الثاني في فبراير التوفير

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية للأسبوع الثاني على التوالي في مهرجان عروض فبراير التوفير، حيث تقدم هذا الأسبوع عروض ال ١٠ و ٢٠ و ٣٠ ريال على مجموعة هائلة من المنتجات والسلع الأساسية والتموينية وحتى البقالة، فمن خلال مجلة عروض لولو هايبر ماركت اليوم يمكنك التسوق وشراء جميع مستلزمات المنزل التموينية بتوفير مئات الريالات، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرع إليكم أو من خلال تنزيل تطبيق لولو آب أو حتى من خلال الموقع الرسمي للشركة أون لاين مع توفر خدمة التوصيل إلى المنازل.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم للسلع الغذائية المتنوعة:

دجاج مجمد التنمية عرض ثلاث حبات وزن الحبة 600 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 30.90 ريال.

بوك جبنة كريم قابلة للدهن وزن البرطمان 910 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 30.90 ريال.

عرض 3 أكياس بصل وسط السعودية أو اليمن بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 26.25 ريال.

أمريكانا مورتديلا لحم بقري سادة أو بالفلفل أو الزيتون وزن 500 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

لبنة تركية بريزيدن بسعر 20 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.90 ريال.

جبنة رومي قديمة مستوردة مصرية وزن 500 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 21.45 ريال.

عروض الخضروات والفاكهة الطازجة من لولو ماركت:

حيث توفر مجموعة هائلة من الخضروات والفاكهة الطازجة لهذا الأسبوع ولكن بعروض وتخفيضات غير قابلة للمنافسة وتستمر حتى أربع أيام فقط بدأ من اليوم الأحد 13 فبراير وحتى 16 فبراير، أما باقي عروض السلع تستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر، وإليكم أفضل العروض كالتالي.

عرض 2 كيس خيار سعودي زراعة مائية بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال.

عرض 2 صندوق باذنجان سعودي بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال.

ثلاث عبوات عنب أبيض الهند بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 23.25 ريال.

سلة تفاح أصفر أو أحمر إيطالي وزن السلة 1.5 كيلو تقريبا بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.75 ريال.

عروض اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك:

مع العلم أن هذا القسم من العروض يستمر أيضاً حتى أربع أيام فقط، كما أن هناك ما يقارب 70 نوع من الأسماك متوفرة طازجة يومياً لكل عشاق السي فود.