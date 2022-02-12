نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إيداع النقود في الصراف الآلي (ATM) بدون بطاقة فيزا في المقال التالي
تعد طريقة إيداع الأموال في أجهزة الصراف الآلي من تلك المعاملات التي تتطلب الدقة والعناية حيث أصبحت أجهزة الصراف الآلي عاملاً مهمًا في العديد من المعاملات المصرفية التي لا تتطلب دخول البنك. لذلك سنتطرق في الفقرات التالية إلى طريقة الإيداع الصحيحة وكيفية تجنب الأخطاء.
في الآونة الأخيرة ، تمكنت أجهزة الصراف الآلي (ATM) من إجراء عمليات الإيداع دون الحاجة إلى دخول البنك والانتظار، تسمح لك أجهزة الصراف الآلي (ATM) بإجراء جميع العمليات المصرفية، بما في ذلك الإيداعات والسحوبات وكشوف الحساب في جميع أيام الأسبوع وفي أي وقت من اليوم.
طريقة الإيداع النقدي بدون البطاقة
يمكنك عمل إيداع لدى الصراف دون استخدام بطاقة بنكية ولكن هنا يجب عليك استخدام ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الذي يوجد به الحساب والخطوات هي كما يلي:
- انقر فوق الخدمات (الخدمات المصرفية بدون بطاقة).
- اضغط على اللغة المناسبة إما العربية أو الإنجليزية.
- اختر بين خدمة (الإيداع النقدي) أو خدمة سداد مستحقات بطاقة الائتمان.
- يُطلب منك إدخال رقم البطاقة المصرفية أو رقم الحساب المصرفي.
- ضع الأوراق النقدية في صندوق الإيداع الذي يفتح تلقائيًا.
- يجب استخدام الأوراق النقدية غير المهترئة أو غير المصقولة ويفضل أن يكون ذلك بدون أي نص حتى تتمكن الآلة من قراءتها بشكل صحيح.
- إذا لم يتمكن الصراف من قراءتها بشكل صحيح فسيتم رفض الملاحظة وسحبها من فتحة الإيداع مرة أخرى.
- يمكن استبدال الأوراق النقدية بأوراق نقدية كاملة أو يمكن إلغاء العملية.
- إذا تم قبول الملاحظة يتم عرض المبلغ المقابل على الشاشة.
- إذا كان المبلغ صحيحًا فانقر فوق الزر “موافق” وانتظر حتى يظهر الإيصال.
- يجب الاحتفاظ بالإيصال لأنه يمكن أن يثبت أنه قد تم دفع الإيداع في حالة حدوث أي خطأ.
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