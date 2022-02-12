نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده نصف الثمن على الشاشات والهواتف الذكية حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده نصف الثمن على الشاشات والهواتف الذكية حتى نهاية فبراير، تتوفر عروض عديدة على الشاشات لدى هايبر بنده، حيث يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا 32 بوصة إتش دي LED بسعر 459 ريال بدلاً من 514 ريال خصم 11%، يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا 55 بوصة يو إتش دي سمارت LED بسعر 1399 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 37%، يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا 40 بوصة إتش دي LED بسعر 699 ريال بدلاً من 789 ريال خصم 12% ضمن عروض هايبر بنده على الشاشات.

تخفيضات هايبر بنده نصف الثمن

يتوفر أسورة رياضية شياومي مي 5 بسعر 109 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 43%، يتوفر كيبل يو اس بي ماك 1 مل بسعر 19 ريال بدلاً من 25 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية فبراير سماعة لاسلكية ماك بسعر 49 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده على الإلكترونيات سماعة بلوتوث اكستريم بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 38%، يتوفر شاحن متنقل أي أون 4.400 mAh بسعر 25 ريال بدلاً من 55 ريال خصم 55%.

تخفيضات الهواتف الذكية هايبر بنده

يتوفر عرض خاص على شاومي ريدمي 10 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام بسعر 549 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية فبراير تي سي ال 20 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده عروض الهواتف الذكية لينوفو كي 14 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 16%.

عروض هايبر بنده حتى نهاية فبراير

يتوفر عرض خاص على سامسونج اي 12 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام بسعر 575 ريال، يتوفر عرض خاص على فيفو واي 72 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1199 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية فبراير شاومي ريدمي نوت 10 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده على الهواتف الذكية شاومي ريدمي 9 أي تقنية الجيل الرابع 4G، سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 13%.

يتوفر عرض خاص على فيفو في 20 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 1229 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف الذكية سامسونج اي 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم 10%، يتوفر فيفو واي 53 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 18%، يتوفر فيفو واي 51 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 10% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية فبراير.