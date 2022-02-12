شوف أقوى عروض جنتوشوب على الإلكترونيات gentooshop خصومات تصل إلى 85%

نقدم لكم باقة من أهم عروض جنتوشوب المتميزة على الأجهزة الإلكترونية المختلفة حيث يختص موقع جنتوشوب في بيع الأسلاك والبطاريات والمنتجات الرقمية المختلفة. كما يقدم الموقع تخفيضات كبيرة على اكسسوارات الجوالات والواحن وغيرها. ويصل حجم الخصم المتوفر بالموقع على بعض الأصناف إلى 79 بالمائة. ويختص الموقع في بيع بعض الماركات العالمية مثل منتجات شركة قوي العالمية، ومنتجات شركة اس بي اس الإيطالية، فضلاً عن العديد من الماركات الأخرى مثل منتجات زندور الأمريكية وشركة اكسوجير الكورية.

عروض جنتوشوب

احصل على نسبة خصم 85% بطارية ليثيوم اس بي اس تعرض مقابل 29 ريال بدلاً من 199 ريال. سعة البطارية 5000 ميلي أمبير منفذ اس بي اس 2.1 أمبير.

خصم بنسبة 74% على شاحن متنقل 500 مللي أمبير اس بي اس بسعر 39 ريال بدلاً من 149.01 ريال.

عروض قوي

احصل على منتج قوي سيتا للشحن اللاسلكي يحتوي على ثلاث قواعد حن بقوة 30 واط + 3 منافذ شحن شاحن لاسلكي، تقنية الكوالكوم 3.0 للشحن السريع، وتقنية بي دي 18 واط للشحن السريع مقابل 249 ريال شامل الضريبة.

خصم بنسبة 33% على مرآة قوي فون متعددة الوظائف شاحن لاسلكي + مكبر صوت + مصباح مقابل 399 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم قدره مائتي ريال.

فالن قوي قوة 26800 مللي أمبير احصل عليه مقابل 189 ريال بدلاً من 399 ريال.

كيبل أيفون فاشن فلات المميز طول متر مخصص لأجهزة أبل لشحن أجهزة الآيباد والأيفون والأيبود احصل عليه مقابل 29 ريال سعودي فقط بدلاً من 89 ريال، بنسبة خصم 67%.

عروض يو أي جي

بخصم قدره 74.51 ريال تستطيع شراء كفر بلايو ايفون 12 برو ماكس شفاف المعروض بسعر 74.50 ريال بدلاً من 149.01 ريال. المنتج مصنوع من أفضل الخامات للحماية من الصدمات، ومتوافق مع apple pay والشحن اللاسلكي أيضاً.

احصل على خصم بقيمة 84.5 ريال على كفر يو آي جي بلازما شفاف هواوي ميت 10 متوفر بعدة ألوان شفافة مميزة سعر المنتج شامل الضريبة مقابل 84.5 ريال بدلاً من 169 ريال.

كفر سامسونج جالكسي أي 20 بسعر 74.51 ريال بدلاً من 149.01 ريال بخصم قدره 74.5 ريال سعودي.

Gentooshop

يقدم الموقع خصم خاص على زندور كيو 4 لاكجري شاحن لاسلكي بسعر 79.01 ريال بدلاً من 149.01 ريال، يتميز بالرقة وخفة الوزن. سطح فاخر يقاوم الماء، مقاومة للحرائق، نفاذية الهواء ومقاوم للاحتكاك أيضاً.