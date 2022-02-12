شوف عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات وشاشات وعروض لولو ماركت للأجهزة الكهربائية Lulu

تقدم لكم عروض لولو هايبر ماركت أفضل الخصومات على الأجهزة الإلكترونية لشهر فبراير، فتأتي نشرة العروض تحت عنوان فبراير التوفير، نظرًا لكونها فرصة يجب استغلالها جيدًا وشراء احتياجاتك من الإلكترونيات بسعر مغري طوال الفترة الحالية وحتى يوم 15 فبراير 2022، حيث أن الأسعار مخفضة، كما تتنوع المنتجات سواء في الماركات أو المواصفات، لذا تسوق بسعر أوفر في لولو هايبر lulu hypermarket بالمملكة العربية السعودية.

عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات

أجهزة التابلت أساسية في عروض لولو هايبر ماركت، فهى صغيرة الحجم مما يسهل التنقل بها سواء استخدمت في العمل أو في الدراسة، كما أنها تؤدي المهام المطلوبة بكفاءة عالية، وهناك أكثر من تابلت في العروض للاستخدام اليومي، فيوجد تابلت سامسونج A8 X205 مع قابلية تشغيل شبكة 4G، وأيضًا هواوي Matepad T10-W19B.

هواوي MatePad اندرويد، 9.7 انش، 32 جيجابايت، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

شاشات لولو ماركت

أجواء السينما المنزلية أمتع عند اقتناء الشاشات من لولو هايبر ماركت، وخاصةً مع التخفيضات المتاحة على أسعار الشاشات الذكية التي تتيح لك عدد من المزايا ومنها الإتصال بالانترنت، مثل شاشة سوني 55 بوصة، التي تمكنك من مشاهدة البرامج والأفلام وحتى المباريات بصورة 4k UHD، وأيضًا عروض على الشاشات التي تعمل بنظام التشغيل اندرويد، مثلما نجد في شاشة skyworth اندرويد 70 بوصة.

تلفزيون سوني سمارت 55 بوصة، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 6399 ريال سعودي، مع توصيل مجاني للشاشة.

شاشة سكاي وورث 70 بوصة بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي، بالإضافة إلى توصيل الشاشة للمنزل مجانًا.

عروض لولو للأجهزة الكهربائية

عروض إدخار الديجيتال والأجهزة الكهربائية الآن في جميع فروع لولو ماركت بالمملكة، وتشمل محضرة طعام من ايكون، يمكنها القيام بعدد كبير من المهام يصل إلى 10، وأيضًا عصارة للفواكه والخضراوات، وخصم على الشواية الكهربائية والتي تستخدم لشوي الطعام وخاصةً اللحوم، التي يكسبها الشوي مذاق شهي لا يقاوم، هذا إلى جانب كون الشوي من الطرق الأقل استخدامًا للدهون عند تحضيرها بدلًا من القلي.