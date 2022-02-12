شوف لفترة محدودة خصومات 50% على الجوالات في اكسترا السعودية

تفضل اكسترا السعودية على أن تلبي كافة متطلبات عملائها وتقدم إليهم أفضل الهواتف من الماركات العالمية بأسعار مميزة ومناسبة لجميع فئات المجتمع، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الهواتف المحمول المتوفر العرض عليها من قبل اكسترا في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا على هواتف أوبو

توفر اكسترا عروض قوية على هواتف أوبو ومن بين تلك الهواتف كلًا من التالي:

يحتوي العرض على هاتف أوبو إيه 94، 4 جي المتوفر بمساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على هاتف أوبو إيه 53، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف أوبو إيه 53، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف أوبو رينو 6 زد 5 جي المتوفر بمساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على هاتف أوبو إيه 4 جي المتوفر بمساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف أوبو رينو 6 زد 5 جي مع مساحة128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

توفر اكسترا عرض على هاتف أوبو رينو 5 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

تخفيضات اكسترا على هواتف المحمول

توفر اكسترا السعودية عروض على مختلف الأنواع الأخرى من الهواتف التي من بينها لافا: