الريش الضاني المشوية على الفحم في فرن البوتجاز طرية ودايبة والسر في التتبيلة

تعتبر الريش المشوية من المأكولات المفضلة عند البعض ولديها مذاق ونكهة شهية للغاية فيرغب الكثيرون في التعرف على طريقة تحضير الريش المشوية في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الريش المشوية.

تحضير الريش المشوية في المنزل

يتم تحضير الريش المشوية بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير تكمن في التالي.

مكونات ريش الضاني المشوية

كيلو جرام من الريش الضاني فصان من الثوم المهروس. كأس ونصف من اللبن الزبادي. عصير حبة ليمون. رشة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ربع ملعقة من البهارات المشكلة. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الريش الضاني المشوية

يتم تحضير الريش المشوية بخطوات بسيطة والسر في التتبيلة وتتلخص الطريقة في كلًا من التالي.

طريقة تحضير ريش ضاني مشوية

يتم خلط كلًا من الثوم وعصير الليمون ثم يتم تتبيل الخليط بالملح والفلفل الأسود. بعد ذلك يتم وضع نصف كأس من الخليط من أجل التقديم مع الريش. يتم إضافة كلًا من الكمون والكزبرة والكركم والبهارات المشكلة إلى الكمية المتبقية من اللبن ثم يتم خلطهم سويًا. الحصول على الريش ثم يتم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود ثم يتم الحصول على صينية مبطنة بورق الزبدة ويتم دهن الريش بخليط الزبادي والثوم والبهارات. يتم تركها لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل في درجة حرارة الغرفة أو يتم نقعها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة وهذا الأفضل. يتم شوي الريش من خلال وضعها على الشبكة في الفرن تحت الشواية ويبطن صاج الفرن بورق الألومنيوم ويوضع به فحم مشتعل بالأسفل في الفرن أو من خلال شويها في الشواية وتقليبها.

مقادير تتبيل الريش بزيت الزيتون والثوم