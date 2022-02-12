إن عمل الديكورات الرمضانية هو شيء قام بالبحث عنه كثير من الناس، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان فجميع المسلمين بكافة المناطق بالعالم ينتظروا حلول شهر رمضان، لكي تعم البهجة ويحصد الثواب، كما أن الشوارع تزينت باستخدام المصابيح المضيئة وتملأها ألوان الكرم، والبيوت تتزين بأوراق رقيقة، مع أصوات صلوات التراويح، ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل ديكورات رمضان وجميع الأشياء التي تحتاجون إليها.

طريقة عمل ديكورات رمضان

إن طريقة صنع الزينة الورقية برمضان بمنزلك سهلة للغاية والتي تكون عبارة عن هلال، فانوس، أو نجمة، وهذا من خلال بعض المكونات والخطوات السهلة، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:

القيام بشراء الأوراق الملونة بالألوان التي تحبونها وحسب الذوق لكل شخص.

تقص الورق بعدها بأشكال رمضانية وكذلك المساجد، ولابد من ترك فتحة بالنهاية حتى يمر خلالها الخيط وتصنع عدد من هذه الأشكال وتجمعها بواسطة خيط السنارة، ذلك الذي له شكل شفاف ورفيع.

من نفس الأوراق الخاصة بالفانوس تكتب أحرف أو حتى أسماء أطفالك وتثبت كل هذه الأشكال من خلال اللاصق، واستخدام الخيوط لرفعه بالحائط باستخدام الشمع.

شكل النجمة الإسلامية

إن النجمة الإسلامية تعد الأكثر تميزاً للمنازل خلال شهر رمضان، وتحتاج لكي تصنعها لبعض الأدوات البسيطة والخطوات السهلة، وهذا يغنيك بشكل دائم عن شرائها من الأسواق بأسماء كثيرة، وإليكم الأدوات وطريقة عملها وهي كالآتي:

أدوات النجمة

نحتاج إلى برجل.

أقلام.

مقص.

الأوراق الملونة.

طريقة عمل النجمة الإسلامية