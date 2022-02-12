نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الطاسة المحروقة حرق السنين شوفوا كيفية تنظيفها في 5 دقائق بدون مجهود في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنظيف الطاسة المحروقة حرق السنين شوفوا كيفية تنظيفها في 5 دقائق بدون مجهود - ثقفني
هناك العديد من أدوات طهي الطعام التي نحتاج إلى وصفات أو مواد تساعد في إزالة الأوساخ، ودون ذلك هناك الحروق الخارجية التي تجعل الطاسة ذات مظهر غير جيد على الإطلاق، وهناك وصفات يمكن صنعها في المنزل تساعد في إزالتها، ومن خلال موضوعنا سنتعرف على جميع هذه الوصفات بسهولة كبيرة ة، يمكن متابعتنا وستتعرفون على كل ذلك.
طريقة تنظيف الطاسة
حيث أنه يمكن تنظيف الطاسة وجعلها كما كانت من قبل عند استخدام بعض الوصفات، ويمكن التعرف عليها بسهولة كالآتي:
- الطريقة الأولى: علينا تحضير الماء مع وضع عصير الليمون، وكذلك وضع ملعقة من ملح الليمون وملعقة من الكركديه ومن ثم خلطهم معا، ومن ثم وضع الخليط على النار حتى يغلي، ووضع الطاسة بداخله وبعد ربع ساعة نزيل الطاسة ومزيل منها الدهون حتى ننتهي منها، وبعد ذلك نغسلها بالسلك والصابون.
- الطريقة الثانية: في وعاء نضع الماء ومن ثم نضع به ملح الليمون مع بيكربونات الصوديوم، ثم نضيف إليه نصف كوب من الصابون السائل، وبعد ذلك نخلطهم جيداً حتى نحصل على مكون مميز، ومن خلال وضعه على النار نضع به الطاسة ونجعل الماء تغلى ونترك الطاسة بها وكلما ازدادت الساعة يسهل تنظيفها.
- الطريقة الثالثة: حيث أنه سوف نحضر وصفة جديدة وهي ماء مغلي نضع به ملعقتان من كل من ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم، ونضيف إليهم كوب من الخل الأبيض ليكون المكون فعال للغاية، وعلينا وضع الطاسة بداخله وتركها لمدة ليلة كاملة وفي الصباح الباكر ننظفها لإزالة الدهون من الخلف باستخدام كاشط، ويمكن غسلها بعد ذلك بالصابون والسلك وننتظر حتى تظهر كما كانت من قبل بشكل لامع، عليكم استخدام أية طريقة مناسبة من الطرق الموضوعة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ