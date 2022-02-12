نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طرق حتى الآن لقتل البرص “الوزغ” وطرده من المنزل بدون لمسه وبأقل مجهود في المقال التالي
البرص الوزغ من أنواع الزواحف التي تفضل العيش في المنازل وفى المناطق التي تجد فيها الماء والغذاء بسهولة ولكن لا أحد يجب تواجد تلك الزواحف داخل منزله لذلك وتبحث العديد من السيدات في محركات البحث عن طرق طردهم لذلك سوف نتعرف معا على طرق التخلص منهم وطردهم .
ما هو الوزغ
يوجد العديد من الأشخاص لا يعرفون ما هو هذا الحيوان ومن الممكن أن يكون داخل منازلهم فهو عبارة عن نوع من السحابة ذات الحجم الكبير يصل طولها إلى 25 يم تقريبا ويصل عمرها إلى 5-10الى أن الذكور منها يصل عمرها 10-20 سنة تقريبا وتفضل تلك الزواحف العيش في الأماكن الدافئة والصحاري كما تعيش في الغابات والأماكن ذات الأمطار.
طرد البرص أو الوزغ من المنزل
- البصل والثوم: أحد الوسائل لطرد تلك الزواحف ولأن رائحة البصل والثوم قوية يمكن وضعه في مدخل الباب أو الأماكن التي يدخل منها الزواحف ووضع البصل بعد قطعه في أماكن اختباء الزواحف.
- الفخاخ الجاهزة اللاصقة: تباع فخاخ لاصقة وهي عبارة عن لصقة قوية إذا التصقت بها تلك الزواحف لا تستطيع الفرار وتوضع حول المصابيح وعند المداخل.
- القطط: بالإضافة إلى ذلك تأكل القطط الزواحف والحشرات ومنها البرص والوزغ لذلك تربية قطة بالمنزل سوف يجعل تلك الزواحف تخاف وتهرب أو تأكل.
- الإضاءة الخافتة: كما أنه تفضل تلك الزواحف أماكن الإضاءة العالية لذلك يجب وضع إضاءة خافتة برتقالة أو اصفر في الفناء وعند مدخل المنزل.
- القهوة والتبغ: كما أنه لا بد أن يصنع كرات منه عن طريق وضع القهوة الرطبة على بودرة النبع وتكوين عجينة تشكل شكل كرات وتوضع في خلة الأسنان وتوضع في أماكن تواجد البرص والوزغ عند تناولها سوف يموت.
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