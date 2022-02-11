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عمر شويل - جدة هل أصبع قدمك الثاني أطول من أصابعك الأخرى؟؟ اذا كان لديك هذه الظاهرة يجب عليك معرفة هذا السر - ثقفني
يلاحظ بعض الأشخاص أن أصبع الثاني في القدم يكون أطول من باقي الأصابع، ويرى ذلك أنه من الظواهر التي تميز الأشخاص عن بعضها، فقد تدرب الهنود والصينيون منذ آلاف السنين على قراءة القدم، فهم يروون أنها مرآة للجسم، فمثلًا إذا كان هناك نتوء في القدم أو ألم في مكانٍ ما في الأصابع والقدم، فيقومون بتحديد مكان العضو الذي يوجد به مشكلة، وهذا ما سنقدمه لك عزيزي القارئ إن كان لديك هذه الظاهرة أم لا.
أصبع قدمك الثاني عن أصابعك الأخرى
- الإصبع الكبير أول الأول في القدم: إذا كان هو أطول الأصابع، فهذا يدل على أن هذا الشخص ذكي، ويتمتع بالأخلاق الحميدة والطيبة، ولديه رؤية واسعة وحلول للمشاكل التي تواجهه، كما أنه ينظر إلى الأشياء بوجهة نظر مختلفة عن الآخرين، وهذا الشخص يمكنه عمل أكثر من عمل في وقتٍ واحد وبكفاءة عالية، كما أنه يتسم بتأثيره في الآخرين.
- الإصبع الثاني: إذا كان هو الأطول في الأصابع، فهذا الشخص قيادي، ويتسم بالحيوية والنشاط، وقد يكون هذا الشخص سماته سيئة من كونه شخص مستبد يحب امتلاك الآخرين والتحكم بهم، وإن كان هذا الأصبع هو الأصغر بين الأصابع، فهذا يعني أن هذا الشخص ضعيف الشخصية سريع ويسهل هزيمته.
- الإصبع الثالث: نسبيًا يعتبر هذا الإصبع هو الأطول، فإن كان كذلك فهو يشير أن هذا الشخص حيوي ولديه طاقة كبيرة في مجال عمله، ويسعى هذا الشخص دائمًا للكمال، إلا أنه بسبب انشغاله الدائم وحرصه على النجاح ينسى أحبائه وأهله في تعاملاته.
- الإصبع الرابع: إن كان هو الأطول فهذا يعني أن هذا الشخص عائلاته هي الأهم ورقم واحد في حياته، ويقدس الحياة العائلية.
- الإصبع الخامس: إن كان حجمه أصغر من اللازم فإن صاحب هذه الشخصية يتصرف بطفولية ولا يرغبون في تحمل المسئولية إلا أنه يتميزون بمرح الشخصية.
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