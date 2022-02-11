هل أصبع قدمك الثاني أطول من أصابعك الأخرى؟؟ اذا كان لديك هذه الظاهرة يجب عليك معرفة هذا السر

يلاحظ بعض الأشخاص أن أصبع الثاني في القدم يكون أطول من باقي الأصابع، ويرى ذلك أنه من الظواهر التي تميز الأشخاص عن بعضها، فقد تدرب الهنود والصينيون منذ آلاف السنين على قراءة القدم، فهم يروون أنها مرآة للجسم، فمثلًا إذا كان هناك نتوء في القدم أو ألم في مكانٍ ما في الأصابع والقدم، فيقومون بتحديد مكان العضو الذي يوجد به مشكلة، وهذا ما سنقدمه لك عزيزي القارئ إن كان لديك هذه الظاهرة أم لا.

أصبع قدمك الثاني عن أصابعك الأخرى