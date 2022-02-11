نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار فئات تويوتا أفالون وهايلاندر 2022 ضمن عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار فئات تويوتا أفالون وهايلاندر 2022 ضمن عروض عبداللطيف جميل، تضمنت عروض تويوتا لشهر فبراير من قبل شركة عبد اللطيف جميل للسيارات خصومات مميزة، حيث وصل سعر الفئة الأولى XLE من تويوتا افالون الجديدة إلى 119 ألف و400 ريال نقداً، أو يمكنك طلب السيارة بالقسط بمبلغ يصل إلى 2388 ريال شهرياً. وتأتي تلك الفئة بمحرك 6 سلندر حجم 3500 سي سي يولد قوة 297 حصان، وتتميز بحساسات أمامية وخلفية، إَضاءات ليد، كاميرا خلفية، نظام تثبيت السرعة، مكيف متعدد المناطق، شاشة ترفيه و8 مكبرات للصوت، مقاعد جلد بتحكم كهربائي. كما توفرت الفئة الثانية تورينق بسعر 127 ألف و 400 ريال نقداً أو 2548 ريال بالتقسيط، وهي تتفوق عن الفئة السابقة بمقصورة خشبية وفتحة سقف.

عروض تويوتا 2022 عبداللطيف جميل

كما توفرت الفئة الثالثة وهي فئة ليمتد من تويوتا افالون الجديدة بسعر 136 ألف و400 ريال نقداً أو 2728 ريال تقسيط، وهي تتفوق عن الفئة السابقة بنظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار وعدة مزايا أخرى. أما بالنسبة للفئة الرابعة والأخيرة وهي فئة بريميوم فقد توفرت بسعر 154 ألف و 300 ريال كاش أو 3086 ريال بالتقسيط، وهي تتفوق عن الفئة السابقة بنظام صوتي فاخر يحتوي على 14 مكبر للصوت، إمكانية عرض المعلومات على الزجاج.

أسعار فئات تويوتا هايلاندر 2022

وننتقل الآن إلى تخفيضات عبد اللطيف جميل على تويوتا هايلاندر الجديدة والتي طُرحت بثلاث فئات، الفئة الأولى LE هايبرد وصل سعرها إلى 126 ألف و400 ريال كاش أو 2528 ريال بالتقسيط، وهي تأتي بمحرك هايبرد 4 سلندر يعمل بنظام الدفع الأمامي حجمه 2500 سي سي ويولد قوة 240 حصان. تتميز تلك الفئة بـحساسات وكاميرا خلفية، مقاعد مخمل بتحكم كهربائي، نظام تثبيت للسرعة، تحكم في الانزلاق مع تقنية دعم للمكابح، مكيف متعدد المناطق، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، شاشة ترفيه، إضاءات ليد وجنوط 18 إنش.

أما الفئة الثانية GLE هايبرد فقد توفرت بسعر 137 ألف و400 ريال نقداً أو 2748 ريال بالتقسيط ضمن عروض تويوتا عبداللطيف جميل، وهي تتفوق على الفئة الأولي بأن المحرك يعمل بنظام الدفع الرباعي، كما أنها مزودة بفتحة سقف وصندوق خلفي كهربائي بالاضافة إلى ستائر جانبية. وتوفرت الفئة الثالثة من تويوتا هايلاندر 2022 وهي فئة LTD هايبرد بسعر 166 ألف ريال كاش أو 3320 ريال تقسيط، وهي تأتي بنفس محرك الفئة الثانية مع ميزة الدفع الرباعي، وتتفوق عليها في مراتب جلد بنظام ذاكرة للمقاعد، مقصورة خشبية وإكسسوارات كروم، كاميرا 360 درجة وفتحة سقف بانوراما، نظام حماية من السرقة بالاضافة إلى جنوط 20 مقاس إنش.