شوف لولو ماركت عروض الشاشات والإلكترونيات بتخفيضات مذهلة lulu hypermarket

يقدم لولو ماركت باقة متنوعة من العروض والتخفيضات على شاشات التلفزيون الذكي والأجهزة الإلكترونية المختلفة. حيث يعرض الهايبر مجموعة من اكسسوارات الكمبيوتر ومكبرات الصوت فضلاً عن أجهزة قياس ضغط الدم وغيرها. وتمتد عروض لولو هذا الأسبوع من يوم التاسع من فبراير وحتى يوم الخامس عشر من نفس الشهر. يمكنك توفير مئات الريالات من خلال الشراء من الهايبر أثناء سريان مدة العرض.

لولو ماركت

استفد من الخصم المقدر بألف وأربعمائة ريال سعودي على شاشة سكاي وورث أندرويد 4 كي ألترا اتش دي ليد 70 بوصة، المعروضة مقابل 3099 ريال فقط بدلاً من 4499 ريال.

احصل على خصم ألف ريال عند طلب شاشة أندرويد سكاي وورث 4 كي ألترا اتش دي مقاس 55 بوصة، حيث تعرض بسعر 1799 ريال بدلاً من 2799 ريال.

شاشة شارب الذكية 4 كي ألترا اتش دي دي مقاس 50 بوصة بسعر 2099 ريال بدلاً من 2999 بخصم قدره تسعمائة ريال.

من بين العروض المتوفرة عرض على شاشة توشيبا الذكية 4 كي ألترا اتش دي مقاس 55 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3999 ريال بخصم نقدي مقداره ألف وستمائة ريال.

يحصل المشتري على خدمة التوصيل المجاني لجميع الشاشات المعروضة هذا الأسبوع.

خصم بقيمة 300 ريال على شاشة نيكاي الذكية ألترا اتش دي مقاس 58 بوصة مقابل 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال.

شاشة نيكاي ألترا اتش دي سمارت مقاس 65 بوصة بسعر 2199 ريال بدلاً من 2599 ريال بخصم قدره 400 ريال.

هايبر لولو

شاشة سوني 4 كي ذكية جوجل مقاس 65 بوصة بسعر 4699 ريال بدلاً من 10999 ريال بخصم نقدي ستة آلاف وثلاثمائة ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 6300 ريال على شاشة سوني 4 كي ذكية جوجل مقاس 75 بوصة مقابل 5699 ريال بدلاً من 11999 ريال.

تي سي إل شاشة ذكية 4 كي أندرويد ليد مقاس 70 بوصة بسعر 3199 ريال بدلاً من 4369 ريال بخصم 1170 ريال.

لولو هايبر ماركت

بيورير مقعد مساج للتخلص من الارهاق وآلام الجسم متوفر بسعر 269 ريال بدلاً من 499 ريال.

اشتري جهاز أومرون جهاز قياس ضغط الدم بسعر 130 ريال بدلاً من 159 ريال.