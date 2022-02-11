شوف أحدث عروض العثيم الجديدة حتى 15 فبراير على الهواتف الذكية والإلكترونيات تحت شعار اشتر 1 أو 2 أو 3 أو 4 واحصل على الأخر مجانا لا تفوتها

عروض العثيم تقدم أحدث وأفضل عروضها المميزة على جميع الأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة. حيث تقدم متاجر العثيم في جميع متاجرها مجموعة من الأجهزة المهمة واللازمة لقضاء احتياجاتنا، وتسهيل الحياة لجعلها أكثر راحة كالهواتف الذكية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شي كان. وكذلك الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأجهزة المهمة، كما تقدم لكم فرصة الحصول على منتج مجاني عند شراء منتج واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة تحصل على الأخر مجاني لا تفوت العرض.

أحدث عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية

في هذا الفقرة من خلال مجلة العثيم نقدم لكم عروضها وتخفيضاتها على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية العرض متوفر حتى 15 فبراير.

جوال سامسونج آي 12، يتميز بمواصفات عالية الدقة وهي احتواء الجهاز على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وشبكة 4G. ويتميز بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت رام، وداخلية بسعة 64 جيجا بايت، ويعمل بنظام أندرويد 10. أما مقاس الشاشة هو 6.5 بوصة، وأربع كاميرات خلفية بدقة 2+2+5+48 ميجا بكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. بسعر 585 ريال سعودي.

اشتري هاتف فيفو واي 33 اس من الجيل الرابع، يعمل بنظام أندرويد، بمقاس 6.58 بوصة، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، ورام بسعة 8 جيجا بايت. أما من ناحية البطارية فسعتها 5000 مللي أمبير. بسعر 919 ريال.

اشتري شاشة أرو ال اي دي، بشاشة مقاسها 40 بوصة، بشاشة ليد. بسعر 699 ريال سعودي.

احصل على سماعة امبيكس ترولي، بسعر 199 ريال سعودي.

عروض العثيم المميزة على الأجهزة الكهربائية

اشتري محضر طعام آي تي سي متعدد الاستخدام، وضمان لمدة عامين، بسعر 189 ريال.

قلاية السيف الصحية، تتميز بسعة 9 لتر، بسعر 369 ريال سعودي.

مكنسة جيباس كهربائية، بسعر 149 ريال.

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