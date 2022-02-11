شوف لفترة محدودة أحدث عروض العثيم الأسبوعية على معظم المنتجات بتوفير حتى 60% Al othaim

توجد كثير من التخفيضات الحصرية المتنوعة على كثير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، كما تتوفر بالماركت خصومات أخرى على أسعار المنظفات بأنواعها، فيعد هايبر العثيم Al othaim من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة ولكن بثمن الجملة أو أقل، فغالبا ما تجد لديه عروض أسبوعية متميزة ننقلها لكم يومياً من خلال موقع ثقفني لجديد العروض والأخبار العربية بكل التفاصيل.

عروض العثيم الأسبوعية لفترة محدودة لكافة فروع المملكة العربية السعودية

تتوفر بأقسام العثيم ماركت اليوم كثير من العروض والخصومات الحصرية المتميزة على أسعار كثير من المنتجات والسلع المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر عسل نحل بورام مع الشمع، وخصم آخر منهم على سعر علبة شكولاتة جالكسي جواهر، وخصم آخر منهم على سعر معمول جالكسي شكولاتة الحليب، وغيرهم من خصومات على أسعار التفاح البخاري الاحمر، وعلى سعر عبوات الكيلو من تمر تمارا اسكري الرطب، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار زيت خليط الزيوت النباتية من ماركة صني بحجم اللتر ونصف.

تنزيلات حصرية متميزة اليوم بفروع العثيم ماركت Al othaim hyper market

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقية عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم متميز على سعر لحم الغنم النعيمي بالعظم، وتخفيض آخر منهم على سعر الليمون الأخضر والعنب الأحمر الكبير.

تخفيضات العثيم اليوم ولفترة محدودة على قطع مختارة بكثير من الفروع

عروض مميزة أخرى بكافة فروع العثيم ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصم مميز على سعر قدر الضغط من ماركة السيف ١٥ كجم، وعرض مميز آخر منهم على سعر القدور الغير لاصقة للقلي من كيتنشجر، وتوفير آخر منهم على سعر طقم القدور السيراميك من هوم ٩ قطع، وتنزيل آخر منهم على سعر مكواة كليك اون الجافة، وغيرهم من خصومات على أسعار افران جيباس الكهربائية، وعلى اسعار طباخة الرز من بانيكس ١،٥ لتر، وتوفير آخر منهم على سعر خلاط اي تي سي مع مطحنة، وتنزيل مميز آخر منهم على سعر مكنسة جيباس الكهربائية.