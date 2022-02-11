نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبدالله العثيم خلال مهرجان شباط للتسوق وخصومات خيالية على السلع الغذائية الطازجة في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، عروض أسواق عبد الله العثيم في السعودية، أسواق عبدالله العثيم واحد من أقدم الأسواق التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، حيث تضم هذه الأسواق الكثير من الأقسام المختلفة وكلاً منها يضم عدد كبير من المنتجات الغذائية، وتقوم شركة العثيم مول بعمل عروض تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة العربية السعودية وينتظرها كل العملاء للاستفادة منها وشراء كل احتياجاتهم.
عروض العثيم الخميس اليوم.. إليكم قائمة الأسعار بعد الخصومات على البقالة الغذائية الأساسية
عروض العثيم الاسبوعية في السعودية
هايبر عبد الله العثيم من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يثق في منتجاتها الكثير من المواطنين في المملكة، كما تمتلك هذه الشركة عشرات الفروع في كل أنحاء المملكة وذلك لتسهل على العملاء الوصول إلى فروعها وشراء كل احتياجاتهم، وتهتم الشركة بعمل عروض أسبوعية على هذه المنتجات.
العثيم العروض الترويجية
لا يقتصر مجال بيع شركة العثيم على المنتجات والسلع الغذائية فقط ولكن يوجد أقسام خاصة ببيع الإلكترونيات والهواتف المحمولة أيضاً والأجهزة الكهربائية وتقوم بإضافة هذه المنتجات إلى قائمة العروض الخاصة بها لكي يستفيد كل العملاء من هذه الخصومات.
مهرجان الطازج العثيم
- عروض العثيم اليوم الاثنين سعر كيلو جبن تشيزا لاند قد بحبة البركة 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر كيلو جبن فيكتو فيتا 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين سعر علبة شبيهة جبن جرين لاند أبيض 1.5 كجم 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم سعر كيلو شبيهة جبن الزهار دبل حبة البركة 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم سعر كيلو لبنة فوود جايت هنغاري 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سعر كيلو خلطة زبدة إماراتي 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سعر كيلو زيتون فوود جايت أخضر يوناني 23 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم سعر كيلو مربى توت شهد 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
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