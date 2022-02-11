نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الويك أوند من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة ونصف السعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الويك أوند من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة ونصف السعر - ثقفني
بأسعار مجنونة متوفرة عروض منتصف الأسبوع من أسواق عبد الله العثيم أقوي عروض الويك أند بنصف الثمن بجانب العروض الأسبوعية يوم الجمعة والسبت وتتضمن المجلة تشكيلة متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة والبقالة، ولحوم فريش، وتقدم لكم مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية والجوالات المحمولة والأدوات والتجهزات المنزلية التي لا يمكن الأستغناء عنها، مستمر هذا العرض بجميع الفروع وحتى نفاذ الكمية.
عروض الويك أوند من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة ونصف السعر
- لحم غنم تميمي بالعظم طازج، سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي بدلاً من 74.95 ريال سعودي.
- ليمون شبك، سعر الرابطة 1.45 ريال سعودي بدلاً من 2.50 ريال سعودي.
- عنب أحمر كبير، سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي.
- بخاري حمراء، سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.
- تمر تمارا سكري رطب، 1 كيلو، سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.
- زيت صني خليط زيوت نباتية، 1.50 لتر، سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.
- معمول جالكسي شوكولاتة حليب، داكنة بوزن 143 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.
- علبة شوكولاتة جالكسي، بوزن 700 جرام، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 88.95 ريال.
- برطمان عسل بورام مع شمع، بوزن 1000 جرام، بسعر 54.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال
التجهيزات المنزلية من أسواق العثيم
- جوالiphone 11، سعة 128 جيجا، يمكن شراءه ببطاقة أئتمان بسعر 2599.00 ريال متاح لكل عميل شراء قطعة واحدة.
- جوال سامسونج A52، سعر الحبة 1449.00 ريال.
- شاشة تلفزيون LED، سمارت 42 بوصة، بسعر 699.00 ريال بدلاً من 999.00 ريال.
- شاشة أروو، LED، سمارت، 55 بوصة، سعر الحبة 1299.00 ريال.
- فرن كهربائي، ماركة جيباس، بسعر 229.00 ريال.
- طباخة أرز، بانكيس سعة 1.8 لتر، سعر الحبة 89.95 ريال بدلاً من 119.00 ريال.
- خلاط ATE، متوفر بمطحنة واحدة، سعر الحبة 69.00 ريال بدلاً من 118.00 ريال.
- مكنسة كهربائية من جيباس، سعر القطعة 179.00 ريال بدلاً من 279.00 ريال.
- مكواة كليك أون جافة، سعر الحبة 59.00 ريال بدلاً من 78.00 ريال.
- طقم قدور سيراميك، 9 قطع، ماركة سويت هوم، سعر الطقم 99.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال.
- قدر طاسة كيتشنجر، مقاس 30 سم، بسعر 44.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال.
- قدر طاسة كيتشنجر، مقاس 32 سم، سعر القطعة 49.00 ريال، بدلاً من 66.00 ريال.
- قدر ضغط السيف سعة، 15 لتر، بسعر 119.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.
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