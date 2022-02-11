أزاي تسحب فلوس بدون كارت من أي ماكينة ATM في ثواني خطوات سحب الأموال بدون بطاقة

ازاى تسحب فلوس بدون كارت من أي ماكينة من أكثر الأسئلة التي تطرح على محركات البحث وهذا ما نعرضه لكم من خلال هذا المقال وردا على هذا السؤال فكانت الإجابة أن سحب النقود هذه من خلال المحفظة الإلكترونية وهذه من أكثر طرق الدفع المنتشرة حاليا بشكل كبير في كثير من الطرق.

أزاي تسحب فلوس بدون كارت من أي ماكينة

كما ذكرنا في السابق أن المحفظة الإلكترونية أصبحت منتشرة جدا في تيسير الأمور عن طريق استخدامها في دفع الكثير من دفع الفواتير وكذلك يستخدم في إيداع الأموال:

خطوات سحب الأموال بدون بطاقة

يتم سحب الأموال عن طريق المحفظة الإلكترونية ولابد من تفعيلها أولا حتى يتثنى لك سحب الأموال:

يتم تفعيل المحفظة الإلكترونية أولا ليتم سحب الأموال.

بعد ذلك يقوم العميل بالضغط على السحب النقدي.

ثم بعدها يتم تحديد المبلغ التي تريد سحبه من المحفظة في حسابك الخاص.

عليك الآن كتابة الرقم السري الخاص بمحفظتك الإلكترونية وسوف يعطيك رقم الأمان فورا.

ثم عليك بالضغط على خدمات نقدية بدون بطاقة ومن ثم يتم اختيارك للخدمة الخاصة بمحفظتك.

الضغط على السحب النقدي ثم كتابة الرقم السري.

يمكنك الآن كتابة المبلغ الذي تريد سحبه من الحساب الخاص بك من المحفظة الإلكترونية.

كيفية السحب من الصراف الألي ATM