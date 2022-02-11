وداعا لنزلات البرد والسعال والكحة الجافة والغير جافة بهذا المضاد الحيوي الطبيعي من مكونات بسيطة في مطبخك

نزلات الأنفلونزا والبرد والسعال الجاف أو الغير جاف من الأمراض المؤرقة، مع برودة الشتاء ورطوبة الجو والانخفاض الشديد لدرجة الحرارة ،فمن المعروف أن الحكة تستمر لمدة أطول من البرد وباقي نزلات الإنفلونزا في الشتاء، وقد يكون لها تطورات سيئة على الصحة العامة والرئتين والجهاز التنفسي كله، هذا بجانب تواجدها المزعج وملازمتها للشخص في التجمعات والمناسبات في المقال سنتناول حل نهائي وسريع للكحة والسعال.

مضاد حيوي قوي للتخلص من الحكة والسعال وطرد البلغم نهائيا

بالرغم من كثرة المشروبات الساخنة والأدوية والمضادات الحيوية إلا أن الكحة والسعال هي التي تستمر لفترة أطول من نزلة البرد نفسها، لذلك أحضرنا لكم في هذا المقال هذا الخليط الفعال للشفاء.

مكونات أفضل مضاد الحيوي طبيعي

نصف بصلة مقطع ربعين.

سبع حبات متوسطة من الثوم.

قطعة من الجنزبيل الطازج.

ليمونه كبيرة مقطعة نصفين أو ليمونتين في حجم متوسط ومن الأفضل أن يكون الليمون أخضر.

عسل نحل كمية وفيرة لغمر باقي البرطمان بها.

طريقة التحضير أقوي مضاد حيوي