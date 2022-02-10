شوف أقوى عروض العثيم على التجهيزات المنزلية والإلكترونيات

تتنوع عروض العثيم التي يعرضها العثيم مول في معارضه المختلفة داخل المملكة العربية السعودية. ومن بين أهم العروض المتوفرة خصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية المختلفة وأدوات الطهي من أواني وقلايات وأدوات مختلفة. كما توجد تخفيضات على شاشات التلفزيون والأجهزة الإلكترونية وعروض متميزة على المفروشات والملابس الجاهزة للكبار والصغار. وفيما يلي نستعرض مجموعة من أهم المعروضات في بروشور عروض عبد الله العثيم هذا الأسبوع.

عروض العثيم

اشتري حبة من قدر ضغط السيف سعة سبع لترات مقابل 94 ريال للحبة.

احصل على قدر ضغط السيف سعة 9 لترات بسعر 109 ريال سعودي فقط.

عرض قوي من أسواق العثيم على قدور الضغط من مصنع بلاكستون احصل على قدر ضغط سعة 15 لتر بسعر 129 ريال للحبة.

احصل على قدر جي برو بغطاء المتوفر بمقاسين مختلفين المقاس الأول 22 سم سعر الحبة 55 ريال، بينما المقاس الثاني 24 سم بسعر 59 ريال.

طقم قدور رويا فورد مكون من ثماني حبات بسعر 119 ريال للطقم كاملاً.

اشتري طقم قدور نيو فلون 8 حبات بالأغضافة إلى هدية مجانية مع الطقم مقابل 149 ريال للطقم.

احصل على طقم ثدور بلاكستون مكون من 11 حبة مقابل 149 ريال.

يقدم العثيم مول خصم خاص على طقم أدوات مطبخ عبارة عن ثلاثة عشر حبة بسعر 23.95 ريال سعودي فقط.

ترموس شاي ليفيت سعة لتر خيارك الأمثل لحفظ المشروبات الساخنة سعر الحبة 29 ريال.

أسواق العثيم

طقم عشاء ديفا أوبل مكون من 44 قطعة مقابل 110 ريال.

طقم حافظة طعام بلاكستون عبارة عن ثلاث حبات سعر الطقم 79 ريال.

العثيم مول

إذا كنت ترغب في شراء جوال جديد أو شاشة تلفزيون فإن أسواق عبد الله العثيم توفر لك خيارات متعددة ومتنوعة من الهواتف والشاشات من مختلف العلامات التجارية.

احصل على جوال سامسونج أي 12 مقابل 585 ريال للحبة سعة 64 جيجا بايت، مقاس الشاشة 6.5 بوصة رام 4 جيجا وقوة البطارية 5000 أمبير. يدعم شبكات الجيل الرابع.

اشتري هاتف سامسونج اي 03 اس مقابل 475 ريال للحبة سعة 32 جيجا.