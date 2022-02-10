شوف عروض العثيم مول أقوى الخصومات والتخفيضات على السلع المختلفة

باقة جديدة من أفضل العروض التي يقدمها العثيم مول على السلع المختلفة من الأغذية المعلبة، المجمدات والعديد من الأصناف التي يصل عددها إلى المئات داخل أسواق العثيم. تستطيع شراء قطعة أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربع قطع من بعض المنتجات المختارة والحصول على حبة مجاناً من نفس النوع. تعتبر هذه الخصومات فرصة كبيرة للتوفير خاصة للعائلات الكبيرة العدد والأسر محدودة الدخل.

عروض العثيم مول

اشتري ثلاث حبات بسعر حبتين فقط 10.5 ريال لعجينة السنبلة سبرنج رول وزن الحبة 160 جرام.

احصل على 5 حبات من قشطة فيكتو وزن 170 جرام بسعر أربعة فقط 13 ريال بدلاً من 16.25 ريال.

مقابل 31.75 ريال فقط تستطيع الحصول على حبتان من بطاطس ساديا أكثر قرمشة بدلاً من 63.5 ريال.

اشتري ثلاث حبات من صابون صحون بوريلا ليمون سعة الزجاجة لتر بسعر حبتين فقط ليكون السعر داخل العرض للثلاث حبات 21 ريال بدلاً من 31.5 ريال.

خصم من أسواق عبد الله العثيم على بسكويت ماكفيتيز نخالة وزن الحبة 400 جرام الشهير احصل على ثلاث حبات مقابل 27.90 ريال بدلاً من 41.85 ريال أي بسعر قطعتين فقط.

شامبو صانسيلك الشهير للشعر الأسود عبوتين بسعر عبوة اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً مقابل 29.5 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

معجون أسنان سيجنال المميز لأسنان صحية وناصعة البياض اشتري عبوة واحصل على الثانية مجاناً مقابل 7.95 ريال بدلاً من 15.90 ريال.

عروض العثيم