شوف عروض لولو هايبر أقوى عروض وخصومات فبراير المذهلة على الهواتف الذكية والإلكترونيات لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر العملاقة تقدم أكبر الخصومات والتخفيضات على جميع الأجهزة المختلفة في عروض لم يسبق لها مثيل. حيث تقدم عروضها تحت شعار فبراير التوفير الذي يمكنك من توفير وادخار أكبر قدر من المال، حيث أنه من خلال مجلة لولو يمكنك توفير فيما يتجاوز 61042 ريال. لذلك ننصحك بقراءة المقال ومعرفة أهم العروض في المجلة سواء على الأجهزة الإلكترونية، أو الكهربائية غير الآلاف والآلاف من مختلف المنتجات.

أقوى عروض لولو هايبر عروض التوفير المميزة على الهواتف الذكية

خصم 200 ريال على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد، بشاشة مقاسها 7.6 بوصة، من الجيل الخامس. كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وذاكرة عشوائية بمساحة 132 جيجا بايت رام، وداخلية بمساحة 256 جيجا بايت. كما يتميز الهاتف لأنه قابل للطي، ومزود بقلم. أما بالنسبة للكاميرات فهو يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12+12+12 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 4 ميجا بكسل. بسعر 6599 ريال بدلاً من 6799 ريال سعودي، بالإضافة لسماعة اير بودز هدية على الجهاز.

احصل على خصم 550 ريال على أبل آيفون 12، يعمل بنظام التشغيل IOS 14، ومقاس شاشة الأيفون 6.1 بوصة. أما سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت. بسعر 3249 ريال بدلاً من 3799 ريال سعودي.

تخفيضات فبراير التوفير من لولو على الأجهزة الإلكترونية

جديد ولأول مرة في متاجر لولو سامسونج تاب أية 8، بشاشة مقاسها 10.5 بوصة، مزود بشبكة 4G. كما يحتوي الجهاز على كاميرتين، واحدة خلفية بدقة 8 ميجا بكسل، والأخرى في الأمام بدقة 5 ميجا بكسل. وسعة الرام 3 جيجا بايت، والعشوائية بسعة 32 جيجا بايت. بسعر 1049 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers الجبارة على الشاشات الإلكترونية