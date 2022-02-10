خطوات وطريقة شحن شدات ببجي 2022 أحدث اصدار احصل على 5000 شدة في ثواني

طريقة شحن شدات ببجي من الألعاب التي يكثر البحث عنها عبر محركات البحث جوجل، فهي من أهم الألعاب الإلكترونية التي يقبل عليها الكثير من محبي الألعاب القتالية، وتزايد البحث خلال الأيام الأخيرة يرجع لاحتياج اللاعب للشدات، حيث أنها تعطي اللاعب صلاحيات كثيرة تقوي موقفه في اللعبة و تؤهله للصعود للمراحل الأعلى في اللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي

طريقة شحن شدات ببجي لأجهزة الأندرويد من خلال الخطوات التالية، وهذه تعتبر من طرق الشحن الآمنة التي تعمل على حماية هاتفك وبياناتك من السرقة، وهي كما يلي:

يقوم اللاعب بشحن جوجل بلاي.

ثم يقوم اللاعب بعد ذلك بفتح اللعبة والنقر على رمز الشدات.

ومن ثم بعد ذلك يتم تحديد كمية الشدات المراد شحنها.

بعد ذلك تظهر خيارات الدفع ومن خلالها نختار طريقة الدفع المناسبة.

يتم اختيار عدد الشدات التي يريدها داخل اللعبة.

يبدأ الآن في شحن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي على الكمبيوتر

من خلال بعض الخطوات التالية يتم الحصول على شحن الشدات، وتتمثل الخطوات في كلا من:

يقوم اللاعب بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للعبة.

ثم يتم إنشاء حساب على الموقع من خلال الإيميل والباسورد.

يتم اختيار الدولة التي يقيم فيها اللاعب.

ومن ثم يتم اختيار عدد الشدات التي يحتاج إليها اللاعب.

يقوم اللاعب بكتابة الاي دي الخاص باللاعب.

ثم يتم كتابة الكود التي يرسله الموقع على الهاتف الخاص باللاعب.

يتم الدفع من خلال رصيد الهاتف أو البطاقات الائتمانية.

مميزات شحن شدات ببجي