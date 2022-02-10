نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة إلى المدارس تخفيضات نصف الثمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس تخفيضات نصف الثمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية، نتناول اليوم مجموعة من العروض التي يبحث عنها الطلاب، حيث يتوفر طقم لعبة صلصال مع أدوات لول بسعر 34 ريال بدلا من 45 ريال خصم 25%، تتوفر براية كيبورد بسعر 2.5 ريال بدلا من 3.25 ريال خصم 23%، تتوفر لعبة مكعبات بحجم 40 X 40 سم بسعر 25 ريال بدلا من 36 ريال خصم 31%، يتوفر صلصال تشكيل كلاس 12 لون بسعر 4 ريال بدلا من 5 ريال خصم 20% ضمن عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده.

عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده

يتوفر طقم أقلام زيبرا 3 قطع بسعر 10 ريال بدلا من 14 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده طقم لعبة صلصال بسعر 65 ريال بدلا من 79 ريال خصم 18%، يتوفر طقم لعبة صلصال بسعر 65 ريال بدلا من 85 ريال 24%، يتوفر لعبة هليكوبتر جيرلز دريم بسعر 44 ريال بدلا من 60 ريال خصم 27%، يتوفر تخفيضات حتى نهاية فبراير عرض على سكوتر عجلتين للأطفال بسعر 55 ريال بدلا من 80 ريال خصم 32%، تتوفر لعبة شخصية سايبر فيرس بسعر 45 ريال بدلا من 64 ريال خصم 30%.

تخفيضات نصف الثمن عروض هايبر بنده

تتوفر محضرة طعام بلاك أند ديكر 400 واط بسعر 279 ريال بدلا من 349 ريال خصم 20%، تتوفر تخفيضات حتى نهاية فبراير على عصارة مولينكس 800 واط بسعر 385 ريال بدلا من 449 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية تخفيضات هايبر بنده خلاط مولينكس مع مطحنتين 239 ريال بدلا من 299 ريال خصم 20%، تتوفر ضمن عرض خاص قلاية مولنيكس سعة كيلو جرام بسعر 229 ريال، يتوفر غلاية فليبس سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال خصم 15%، يتوفر فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 309 ريال بدلا من 365 ريال خصم 16%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

تتوفر صانعة ساندوتش 3 في 1 أي تي سي بسعر 105 ريال بدلا من 149 ريال خصم 30%، تتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مكواة كي أون 2200 واط بسعر 65 ريال بدلا من 89 ريال خصم 27%، تتوفر عروض حتى نهاية فبراير على مكواة بلاك أند ديكر 1100 واط بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال خصم 25%، يتوفر قدر ضغط كهربائي السيف سعة 8 لتر بسعر 305 ريال بدلا من 389 ريال خصم 22%، تتوفر كذلك مكنسة كهربائية أريتي 1600 واط بسعر 115 ريال بدلا من 219 ريال خصم 48%.

تخفيضات الشاشات هايبر بنده

تتوفر عروض خاصة على الشاشات حيث يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل UHD سمارت اندرويد تعمل بتقنية 4K، بسعر عروض العودة إلى المدارس 2599 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 26%والتوصيل والتركيب مجاني، تتوفر شاشة تلفزيون دورا LED مع تقنية 4K، بسعر 1399 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 37% والتوصيل والتركيب مجاني، تتوفر شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا LED اتش دي، بسعر 1199 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 30%و التركيب و التوصيل مجاني ضمن عروض هايبر بنده على الشاشات.