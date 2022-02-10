طريقة وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر تطبيق حلم 2022

تتواصل عمليات البحث عن كيفية وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم في نسختها الجديدة 2022 على جوائزها المالية الأضخم والأكبر، والتي أعلنت عن أولى جوائزها بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم السحب عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، مع مراعاة تطبيق الأحكام والشروط الخاصة بالمسابقة، مع العلم أن الاشتراك متاح لجميع المواطنين في جميع أنحاء العالم لكل من بلغ سن الرشد بحسب قوانين جنسيته أو بحسب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المنظمة للمسابقة، مع الموافقة أيضًا على جميع شروطها المدرجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يُمكن المشاركة في مسابقة الحلم من خلال عدد من السحوبات المختلفة، فيُمكن الاشتراك عن طريق ارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم أو Join على الرقم المرادف لبلدك في حال توفر خدمة الاشتراك في البلد المشار إليها، أو التواصل عبر الرقم الدولي الموحد، وفور قبول طلب الاشتراك يتلقى المشترك رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الخدمة، ثم استلامه تحمل فرصه في السحوبات، شريطة الإجابة على الأسئلة التي تردك بشكل صحيح، وكلما زادت عدد مرات الاشتراك كلما زادت عدد مرات الفوز.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

كما يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم أيضًا من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة في الموقع الرسمي للمسابقة، وتدوين البيانات الشخصية ورقم الجوال، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية عبر المنصات المختلفة، ثم تثبيته على الجوال الخاص بك، ثم البدء في تسجيل الدخول واستكمال باقي خطوات الاشتراك وتسجيل كافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على إرسال أو موافق، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر الرسالة 1 دولار أمريكي، أو حسب سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك.

الاشتراك عبر sms

كما يُمكن الاشتراك أيضًا من إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لخدمة الاشتراك لبلدك، ثم الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، حتى يتسنى قبول اشتراكك ودخول السحب المنتظر خلال الفترة المقبلة.