شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% لفترة محدودة تسوق الآن واغتنم الفرصة

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر لقيامها بتقديم وعرض أكبر الخصومات القوية مع أروع العروض المذهلة جدًا التي تعمل شركة اكسترا على توفيرها وتكون متميزة بها، وكذلك فإن الشركة قد عملت على تقديم الخصومات والعروض الرائعة والكبيرة بسعر يتلائم ويتوافق مع كل مواطن مقيم بالسعودية، وكذلك تكون الشركة من الشركات المتخصصة لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية أيضًا.

عروض اكسترا الأسبوعية خصمات ليس لها مثيل تصل إلي 60% تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كافة الالكترونيات التي تعمل على توفيرها هذه الشركة بسعر يناسب ويوافق كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية لكي يحصل كل شخص متواجد بالسعودية على كل ما يريده ويطلبه سواء كان من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وأيضًا المنزلية، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة قد دخلت للأسواق المالية والمركزية بالسعودية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية المكيف الجداري من النوع ال جي تيتان 30000 وحدة إنفيرتر يدعم الواي فاي بارد سعره يكون 6609 بدلًا من 10999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم مكيف الشباك من النوع هاس 22000 وحدة حار وبارد باللون الأبيض يكون بسعر 1359 بدلًا من 1599 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية غسالة الأطباق من النوع دايو بها 12 أو 13 مكان خاص بالتخزين مع 6 برامج سعرها يكون 2099 بدلًا من 3399 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية

تنزيلات اكسترا الشهرية المكنسة من النوع كيقول أي 20 مع قوة الشفط 2000 بي أي النحيفة تكون بسعر 599 بدلًا من 1099 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية المكنسة الخاصة بغسيل السجاد من النوع بيسيل 600 واط مع النظام الثنائي للتخزين يكون بسعر 879 بدلًا من 1299 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية الفرامة من النوع فيليبس 450 واط باللون الأبيض سعرها يكون 99 بدلًا من 129 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم