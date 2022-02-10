شوف عروض حصرية وخصومات تصل ل60% على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم

تعتبر اكسترا من أشهر المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المملكة العربية السعودية فتوفر اكسترا عروض قوية على مختلف الأجهزة سواء كانت هواتف محمول من أشهر الماركات العالمية التي من بينها الأوبو والأيفون وريل مي وسامسونج ونوكيا وغيرهم الكثير من الأنواع الشهيرة وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض حصرية من اكسترا على الهواتف المحمول.

عروض حصرية من اكسترا على الهواتف المحمول:

توفر اكسترا على الهواتف التي من بينها سامسونج وتتبعوا معنا في السطور الآتية أبرز عروض اكسترا على أجهزة السامسونج:

تحتوي عروض اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفرة باللون الأزرق.

يقدم العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يوافر العروض على هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يضم العرض هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي مع مساحة 129 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

يشمل العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض على مختلف الأنواع من الهواتف

يحتوي العرض على مختلف الأنواع من الهواتف التي من بينها كلًا من التالي:

تحتوي العروض على هاتف تكنو سبارك 7 برو 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

توافر العروض على هاتف تكنو بوفا 2، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت توفر باللون الأسود.

عرض على هاتف تكنو بوفا 2، 4 جي مع مساحة 129 جيجا بايت.

عرض اكسترا على هواتف هواوي:

يحتوي العرض على مختلف الأنواع من الهواتف الهواوي التي من بينها كلًا من التالي: