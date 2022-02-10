شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية

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عروض العثيم السعودية، هايبر العثيم يعتبر من الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق قد قام بتقديم وعرض أقوى الخصومات الكبيرة المتميز بها سوق العثيم مع أروع العروض المذهلة جدًا التي يعمل الهايبر على تقديمها وتوفيرها، حيث أن هذه الخصومات والعروض التي استطاع السوق بتقديمها تتم بصورة يومية أو أسبوعية خلال الشهر الحالي، كذلك تكون تلك العروض والخصومات متوافرة على كل منتج أو مستحضر غذائي وغير غذائي.
عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم من 20 وحتي 65 % ألحق أقوي الخصومات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من ضمن الشركات المساهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تعد من أكبر السلاسل القوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فالسوق متواجد بالمنزلة رقمها اثنان من ضمن الأسواق المركزية والمالية بجهة المبيعات التي تتواجد بمنزلتها وترتيبها بعد سوق بنده وهو من إحدى الأسواق المتبعة لمجموعة صافولا، وكذلك فإن مجلة فوربس التي تتواجد بأمريكا من المجلات الشهيرة قد صنفت ذلك الهايبر بعام 2016، على أن الهايبر يكون من أقوى الشركات الكبيرة في السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من مربى توت شهد يكون 13.95 ريال سعودي.
- الجبن المثلثات من النوع نادك عدد 4 حبات مقدار 120 جرام سعرها يكون 9.75 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- 600 جرام من الكباب البقري من النوع أمريكانا مع الخلطة التركية سعرها يكون 15.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- ستربس الدجاج من النوع السنبلة مقدار 750 جرام يكون بسعر 21.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- عجينة السنبلة من النوع بيف بيستري مقدار 800 جرام يكون بسعر 12.50 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- الشوكولاتة من النوع بست ميني المشكلة مقدار 710 جرام سعرها يكون 35.95 بدلًا من 55.95 ريال سعودي.
- الشوكولاتة من النوع مارس مقدار 247 جرام يكون سعرها 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 4 حبات من المكرونة نوعها تريفا سباغيتي مقدار 400 جرام يكون سعرها 6.95 بدلًا من 11.80 ريال سعودي.
- 2 * 200 جرام من الشيبسي نوعه برينجلز منوع يكون بسعر 16.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
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