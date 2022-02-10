نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية لشهر شباط أقوى من عروض مهرجان التسوق العالمي.. إليكم الأسعار في المقال التالي
عروض العثيم السعودية شباط 2022، عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية موضوع مهم للغاية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن عروض العثيم متميزة جدًا ويتم متابعتها من قبل جميع المواطنين حيث ان العروض يتم تقديمها بشكل أسبوعي على الكثير من المنتجات وخاصًة المنتجات الغذائية والأدوات الإلكترونية، وتظل العروض سارية في الفروع حتى نفاذ الكمية، وإليكم اليوم بعض العرض الخاصة بأسواق العثيم مول بشيء من التفصيل.
عروض العثيم العثيم الطازج وخصومات مدوية على التشكيلة الجديدة من المنتجات الغذائية الطازجة
عروض العثيم الاسبوعية السعودية
أسواق عبد الله العثيم أحد أهم الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يوجد لها مجموعة من الأجزاء فمنها الهايبر ماركت ومنها الركن ومنا سوبر ماركت، ويوجد بها جزء لبيع الأون لاين وجزء أخر للبيع الجمعية، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ويوجد لها فروع في الدول العربية وفروع في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وتتميز أسواق العثيم بجودة منتجاتها وعروضها المتميزة للغاية.
العثيم العروض الترويجية السعودية فبراير 2022
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وتتمثل عروض هذا الأسبوع فيما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين زيتون كورسا أسود سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم تخفيضات العثيم فورد جايت زيوت اخضر يوناني بسعر 22.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم لبنة فود غاية هنغاري سعر العلبة 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم حلاوة الجميل سادة سعر العلية 7.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب مربي توت شهيد سعر الكيلو 13,95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم خلطة زبدة اماراتي سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده فراولة علب سعر العلبة 3.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم تفاح أخضر سلة سعر السلة 7.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه تفاح رويال جالا سعر السلة 7.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم جوافة كرتون سعر الكرتونة 10.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم كلمنتينا سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول برتقال عصير سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
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