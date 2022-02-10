شوف مسحب البيك كم سعره

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عمر شويل - جدة يُعتبر مطعم البيك من أشهر مطاعم المملكة العربية السعودية حيث يرغب الكثيرين في التعرف على مسحب البيك كم سعره نظرًا لمذاقه الشهي والإقبال الكبير عليه، فالكثيرين يودون في الحصول عليه سواء مواطنين أو مقيمين، لذا تكثر عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت عن المنيو الخاص بوجبات البيك إلى جانب الكثير من الإضافات الأخرى، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص مطعم البيك.

مطاعم البيك

المطاعم هي عبارة عهن سلاسل متخصصة في تقديم الوجبات السريعة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيسه بواسطة شركة في عام 1974، وانتشر له أفرع حول المملكة واشتهر في وقت سريع نظرًا للخدمة العالية وجودة الوجبات وسعرها المتوسط، كما يقدم وجبات الدجاج وأيضًا المأكولات البحرية المختلفة بالإضافة إلى الساندويشات التي يتضمنها المنيو.

مسحب البيك كم سعره

سعر ساندوتش مسحب البيك يبلغ 11 ريال، أما سعر الوجبة 14 ريال سعودي، أما سناك الدجاج 4 ريال، ويوجد منه نوعين حيث يوجد أحجام مختلفة من ساندويش دجاج مسحب إلى جانب البطاطس المقلية والمخلل وغيره من الإضافات،

طرق الطلب والتواصل بمطعم البيك

يتساءل الكثير من مُحبي مطعم البيك عن طرق للتواصل مع المطعم للحصول على الوجبات التي يُقدمها المطعم، وطرق التواصل جاءت على النحو التالي:

يُمكنك الطلب من البيك عبر رقم التوصيل المجاني الموحد .

تواصل عبر رقم الفاكس.

يُمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

متجر البيك

يوفر مطعم البيك موقع إلكتروني خاص به لكي يوفر من خلاله الكثير من الوجبات والساندويشات مثل مسحب الدجاج، والمأكولات البحرية وغيره، كما يُمكن طلب أي إضافات تود في الحصول عليها، ويوفر أحجام مختلفة من السندويشات فمنه الكبير ومنه الصغير، كما يتوفر المتجر باللغة العربية وأيضًا الإنجليزية لجميع المواطنين والقيمين في المملكة العربية السعودية.

حسابات البيك

يوفر المطعم العديد من الحسابات الخاصة به عبر مواقع التواصل المختلفة وهي: