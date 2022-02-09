الملح ليس للأكل فقط الطريقة السحرية لسجاد نظيف بلا رائحة في 10دقايق

يعتبر تنظيف وتلميع السجاد من أهم الأشياء في المنزل، وهناك الكثير يعانون من توسيخ السجاد وصعوبة تنظيفه، ويوجد العديد من السيدات يبحثون عن وصفات سهلة وغير متعبة لتنظيف وتلميع السجاد، ولكن معنا سنقدم لكم أسهل وأبسط الوصفات لتنظيف وتلميع السجاد بكل سهوله ويسر.

طريقة تنظيف السجادة

هناك الكثير من الوصفات لتنظيف وتلميع السجاد بدون مجهود ومن هذه الوصفات نسردها لكم في السطور التالية.

كوب ملح.

كوب مسحوق الغسيل المفضل لديك.

نصف كوب كلور.

طريقة تجهيز الخلطة لتنظيف السجاد

أولاً نقوم بكنس السجادة جيداً ثم نقوم برش الملح على جميع السجادة ثم نقوم بوضع مسحوق الغسيل بنفس الطريقة، بعد ذلك نتركها لمدة ساعة كاملة.

ثم نقوم بكنس السجادة جيداً بمقشة خشنة يفضل أن تكون المقشة خشنة حتي تتمكن من تنظيف السجادة وإخراج منها الأوساخ الموجودة بها.

كما أنه بعد ذلك نقوم بوضع الكلور مع لتر ماء وربع كوب صغير مسحوق الغسيل، ثم نقوم بوضع قماشه قطنية في الماء ثم نقوم بعصرها من الماء جيداً ثم نقوم بمسح السجادة بها ستلاحظ الفرق كبير جداً من قبل وبعد.

طريقة أخرى لتنظيف وتلميع السجاد

المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة

حوالي ربع كوب خل.

ليمونه كبيره معصورة.

مسحوق الغسيل المفضل لديك.

لتر ماء.

طريقة تنظيف السجادة