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عمر شويل - جدة وداعا حك المرحاض حيل وأفكار لتنظيف المرحاض بسهولة تنظيف قاعدة الحمام من الرواسب - ثقفني
الحمام دائما هو عنوان المنزل ونظافته هي من نظافة المنزل كله، وفي بعض الأحيان تتكون رواسب في قاعدة الحمام ويكون من الصعب إزالتها، ويلجأ بعض السيدات إلى استخدام المنظفات الكيميائية ولكن يكون سعرها مرتفع قليلا على بعض السيدات، لذا يلجأن لاستخدام بعض الطرق المنزلية المتوفرة في المنزل وتكون نتيجة هذه الطرق مبهرة وتجعل الحمام نظيف للغاية وتخلصه من أي رواسب.
طرق تنظيف قاعدة الحمام من أي رواسب
- استخدام الأسبرين: يمكننا استخدام هذه الطريقة في التنظيف، وذلك بأن نقوم بطحن عدة أقراص من الأسبرين ووضعها في لتر ماء، نبدأ بعدها برش هذا الماء على المناطق الغير نظيفة بالمرحاض والانتظار حوالي عشر دقائق ثم نقوم بفركه باستخدام فرشاة الحمام ونشطفه بالماء وستلاحظين نظافته ولمعانه.
- باستخدام بكربونات الصوديوم والخل: نقوم بخلط ملعقتين من بكربونات الصودا مع كوب من الخل، نضعه بعد ذلك في المرحاض وننتظر ربع ساعة ثم نقوم بتنظيفه بالماء والفرشاة.
- باستخدام الخل والماء: نقوم بوضع كوب من الخل إلى لتر ماء، نضع هذا الخليط على المناطق المراد تنظيفها من المرحاض ونتركه لساعتين ثم ننظفه بالفرشاة.
- الكوكاكولا وزيت الأطفال: الكوكاكولا لا يتم شربها فقط بل تستخدم في بعض طرق التنظيف، حيث تدخل الصودا الموجودة فيها في إزالة أصعب البقع، نقوم بسكب الكوكاكولا في قاعدة الحمام وتركها لنصف ساعة ثم نقوم بتنزيل السيفون وفرك المرحاض بالفرشاة الخشنة، بعد ذلك نضع بعض نقاط من زيت الأطفال فهو سوف يعطي لمعان للمرحاض بعد تنظيفه.
- بيروكسيد الهيدروجين: يعتبر هذا البيروكسيد هو من أكثر منظفات الحمام الآمنة، نقوم بسكب ما يقارب نصف كوب منه في المرحاض ونتركه حوالي نصف ساعة، بعد ذلك نغسله بواسطة الماء فقط وستلاحظي النظافة.
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