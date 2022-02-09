وداعا حك المرحاض حيل وأفكار لتنظيف المرحاض بسهولة تنظيف قاعدة الحمام من الرواسب

الحمام دائما هو عنوان المنزل ونظافته هي من نظافة المنزل كله، وفي بعض الأحيان تتكون رواسب في قاعدة الحمام ويكون من الصعب إزالتها، ويلجأ بعض السيدات إلى استخدام المنظفات الكيميائية ولكن يكون سعرها مرتفع قليلا على بعض السيدات، لذا يلجأن لاستخدام بعض الطرق المنزلية المتوفرة في المنزل وتكون نتيجة هذه الطرق مبهرة وتجعل الحمام نظيف للغاية وتخلصه من أي رواسب.

طرق تنظيف قاعدة الحمام من أي رواسب