نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الأجهزة المنزلية من لولو ماركت تخفيضات مذهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الأجهزة المنزلية من لولو ماركت تخفيضات مذهلة - ثقفني
يعتبر لولو ماركت من أكبر أماكن البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ويقدم الهايبر أقوى العروض باستمرار على السلع المختلفة من المواد الغذائية والإلكترونيات. ومن بين أهم المنتجات التي يعرضها هايبر لولو داخل فروعه الأجهزة الكهربائية المنزلية المختلفة من الأفران، أجهزة الميكرويف، الخلاطات والمكانس الكهربائية وغيرها الكثير من الأصناف الأخرى التي تعد بالمئات. وفيما يلي نقدم من خلال موقع ثقفني مجموعة من العروض المتاحة لهذا الأسبوع.
عروض لولو ماركت
- اشتري ايكون وعاء حراري كهربائي سعة 5 لترات مقابل 169 ريال بدلاً من 199 ريال بخصم نقدي ثلاثين ريال سعودي.
- احصل على موقد ايكون المزدوج بالأشعة تحت الحمراء بسعر 289 ريال بدلاً من 329 ريال بخصم 40 ريال.
- خصم 60 ريال عند شراء فرن محمصة ايكون سعة 12 لتر المعروض بسعر 129 ريال بدلاً من 189 ريال.
- استفد من عرض لولو على محضرة الطعام وعجانة ايكون بقوة 1000 واط مقابل 389 ريال بدلاً من 499 ريال.
- وفر مع عروض لولو هايبر ماركت المذهلة عند طلب مكنسة كهربائية ايكون قوة 1200 واط لإزالة الأتربة والأوساخ بكل سهولة مقابل 179 ريال بدلاً من 275 ريال.
- احصل على خصم أربعين ريال سعودي عند شراءك صاعق الحشرات ايكون بسعر 89 ريال بدلاً من129 ريال.
- خصم سبعين ريال على مكنسة ايكون المحمولة لتنظيف السيارات المتعددة الوظائف مقابل 169 ريال بدلاً من 239 ريال.
هايبر لولو
- يقدم هايبر لولو مجموعة متميزة من الخصومات على منتجات ايكون المختلفة من أجهزة الميكرويف، الغلايات والقلايات الهوائية وغيرها بأقل الأسعار.
- اشتري موقد حراري 2 شعلة مقابل 259 ريال بدلاً من 329 ريال.
- فرن كهربائي سعة 45 لتر مقابل 279 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.
- قلاية هوائية سعة 2.5 لتر بسعر 139 ريال بدلاً من 249 ريال.
- كي الملابس بسهولة ويسر مع كاوية الملابس بالبخار من انتاج شركة ايكون المتميزة احصل عليها الآن مقابل 49 ريال فقط بدلاً من 88 ريال.
- استمتع بخصم قدره مائتي ريال سعودي عند إقتناء غسالة آيكون الأتوماتيك تحميل علوي سعة 9 كيلو جرام مقابل 1299 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي.
- استفد من الخصومات المقدمة من هايبر لولو هذا الأسبوع على منتجات ايكون. واشتري فريزر أفقي سعة 200 لتر مقابل 1099 ريال بدلاً من 1399 ريال بخصم قدره ثلاثمائة ريال سعودي.
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