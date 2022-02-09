شوف عروض الأجهزة المنزلية من لولو ماركت تخفيضات مذهلة

يعتبر لولو ماركت من أكبر أماكن البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ويقدم الهايبر أقوى العروض باستمرار على السلع المختلفة من المواد الغذائية والإلكترونيات. ومن بين أهم المنتجات التي يعرضها هايبر لولو داخل فروعه الأجهزة الكهربائية المنزلية المختلفة من الأفران، أجهزة الميكرويف، الخلاطات والمكانس الكهربائية وغيرها الكثير من الأصناف الأخرى التي تعد بالمئات. وفيما يلي نقدم من خلال موقع ثقفني مجموعة من العروض المتاحة لهذا الأسبوع.

عروض لولو ماركت

اشتري ايكون وعاء حراري كهربائي سعة 5 لترات مقابل 169 ريال بدلاً من 199 ريال بخصم نقدي ثلاثين ريال سعودي.

احصل على موقد ايكون المزدوج بالأشعة تحت الحمراء بسعر 289 ريال بدلاً من 329 ريال بخصم 40 ريال.

خصم 60 ريال عند شراء فرن محمصة ايكون سعة 12 لتر المعروض بسعر 129 ريال بدلاً من 189 ريال.

استفد من عرض لولو على محضرة الطعام وعجانة ايكون بقوة 1000 واط مقابل 389 ريال بدلاً من 499 ريال.

وفر مع عروض لولو هايبر ماركت المذهلة عند طلب مكنسة كهربائية ايكون قوة 1200 واط لإزالة الأتربة والأوساخ بكل سهولة مقابل 179 ريال بدلاً من 275 ريال.

احصل على خصم أربعين ريال سعودي عند شراءك صاعق الحشرات ايكون بسعر 89 ريال بدلاً من129 ريال.

خصم سبعين ريال على مكنسة ايكون المحمولة لتنظيف السيارات المتعددة الوظائف مقابل 169 ريال بدلاً من 239 ريال.

هايبر لولو

يقدم هايبر لولو مجموعة متميزة من الخصومات على منتجات ايكون المختلفة من أجهزة الميكرويف، الغلايات والقلايات الهوائية وغيرها بأقل الأسعار.

اشتري موقد حراري 2 شعلة مقابل 259 ريال بدلاً من 329 ريال.

فرن كهربائي سعة 45 لتر مقابل 279 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.

قلاية هوائية سعة 2.5 لتر بسعر 139 ريال بدلاً من 249 ريال.