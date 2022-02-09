شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية والإلكترونيات lulu hypermarket

نستعرض معكم أحدث عروض لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة. حيث تستمر عروض الادخار من هايبر لولو على مدار أسبوع ابتداءاً من يوم الأربعاء 9 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 15 فبراير. ويتهافت الآلاف من المتسوقين من عملاء لولو ماركت على الفروع للاستفادة من الخصومات الهائلة التي يقدمها الهايبر لعملائه. وفيما يلي نبذة عن أهم العروض المتوفرة داخل بروشور عروض لولو.

عروض لولو هايبر ماركت

احصل على هدية مجانية سماعة أذن مع هاتف موتورولا إيدج 20 سعة 128 جيجا الجيل الخامس. يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 ورام 8 جيجا بايت ومقاس الشاشة 6.7 بوصة يحتوي على كاميرا ثلاثية بدقة 10 + 8+ 16 ميجا بيكسل. بينما دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس. يعرض مقابل 1699 ريال سعودي.

عرض من لولو على جوال أيفون 11 سعة 128 جيجا بايت مقابل 2799 ريال بدلاً من 3249 ريال بخصم قدره 450 ريال.

اشتري هاتف موتورولا موتو جي 60 اس بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال واحصل على خصم مائة ريال. سعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت والرامات 6 جيجا بينما مقاس الشاشة 6.8 بوصة. يحتوي بالخلف على كاميرا رباعية، وكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل يدعم شبكات الجيل الرابع 4 جي.

احصل على خصم بقيمة 250 ريال على جوال شاومي 11 تي الجيل الخامس سعة 256 جيجا بسعر 1749 ريال بدلاً من 1999 ريال.

خصم بقيمة ثلاثمائة ريال سعودي على هاتف شاومي مي 11 لايت الجيل الخامس سعة 128 جيجا مقابل 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال.

عروض لولو

هاتف تكنو كامون 17 برو سعة 256 جيجا بسعر 1199 ريال، يتميز هذا الهاتف بوجود رامات 8 جيجا بايت وشاشة مقاس 6.78 بوصة وكاميرا رباعية خلفية بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 48 ميجا بيكسل ويدعم شبكات الجيل الرابع.

جوال تكنو بوفا 2 سعة 128 جيجا أندرويد 11، رام 6 جيجا بايت يحتوي على كاميرا رباعية خلفية وكاميرا واحدة أمامية بدقة 8 ميجا بكسل يدعم الجيل الرابع بسعر 829 ريال سعودي فقط.