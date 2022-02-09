شوف عروض أسواق العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م

عروض أسواق العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م ، تعد أسواق العثيم السعودية ثاني أكبر مركز تسوق في المملكة بعد أسواق بندة من حيث المبيعات، فهى شركة مساهمة سعودية، وهناك العديد من الشركات التابعة لها مثل شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، دار الخيول للمقاولات، معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، سفوري لاند، و القصيم للتنمية، وتعمل أسواق العثيم في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية و اللحوم والأسماك، وتمتلك هذه الأسواق العديد من الفروع التي تتنوع مابين ركن و هايبر ماركت و سوبر ماركت، تسعى دائما أسواق العثيم إلى زيادة فروعها لتغطي جميع أرجاء المملكة بشكل متوازن.

مجلة عروض العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م أو حتى نفاذ الكمية

تحرص دائما أسواق العثيم السعودية إلى تقديم العديد من العروض الاسبوعية على المنتجات المختلفة، بأسعار تنافسية ومتفاوتة لتناسب جميع الأذواق والمستويات لتلبية احتياجات المواطنين من مستلزمات المنزل والمواد الغذائية والغير غذائية بمختلف أنواعها، و تقدم لعملائها هذا الأسبوع مجموعة من العروض الترويجية في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م، ويمكن معرفة هذه العروض من خلال الدخول على صفحة البروشور الخاصة بالعروض.

عروض العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م أو حتى نفاذ الكمية

نعرض فيما يلي بعض من أهم عروض العثيم لهذا الاسبوع

1. العروض على المواد الغذائية