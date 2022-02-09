نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تأكل عزيزي الرجل هذه الأعشاب والبذور ولا تستخدمها في طعامك أو شرابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما لا تعرفه عن الأعشاب التي لا يجب أن يكثر منها الرجل، وهل هي مضرة بالفعل، حيث أننا اعتدنا في الشرق الأوسط استخدام التوابل والبهارات وبعض الأعشاب والبذور ، التي تستخدم وتزرع في الشرق الأوسط وفي بلاد أخرى بكثرة، ولكن ما يجب علينا معرفته، هو أن الإكثار من أي شئ والأكل أو الشرب منه أكثر من اللازم من الممكن أن يتسبب في أضرار نحن في غنى عنها.

الهرمون الأنثوي والهرمون الذكوري

من المعروف أن أجسادنا تحتوي على الكثير من الهرمونات منها هرمونات الجوع والشبع والسعادة، وأيضا الهرمون الأنثوي وهو الأستروجين والهرمون الذكوري وهو التستوستيرون ،وعلينا معرفة أن هناك أكلات ومشروبات تعزز الهرمون الأنثوي وهناك أيضا مأكولات ومشروبات تعزز إفراز الهرمون الذكوري، وهذا ما سنتاوله في هذا المقال ، ومن الجدير بالذكر أن جسم الرجل والمرأة يحتويان على الهرمون الأنثوي والذكرى معا، ولكن باختلاف النسبة بالطبع.

لا يجب على الرجل الإكثار من المصادر المعززة للأستروجين الآتية

السمسم

لأن به مادة فعالة أستروجينية ولا يجب على الرجل الإكثار منه، كما أن له فوائد أخرى فهو غني جدا بالكالسيوم ومن الممكن استعماله كدهان على الركعتين عند الشعور بالألم أو إجهاد المفاصل، فهو مسكن قوي له نفس مفعول الفولتارلين تماما.

الشمر

وهو عشبه؛ تشبه اليانسون ويستخدم مع الحلبة للتخلص من رائحة الحلبة، وهو مصدر قوي يعزز من إفراز هرمون الأستروجين ويقلل من الهرمون الذكوري لدي المرأة.

اليانسون

له خصائص كثيرة مضادة للأكسدة ومفيد جدا في حالات البرد مع العسل النحل والليمون، ولكنه يعد من أهم محفزات الأستروجين للمرأة، وأيضا شربه يوميا يزيد من نعومة صوت المرأة ورقته.

بذر الكتان

غني جدا بالألياف الطبيعية ومن الجدير بالذكر أنه مصدر قوي لاوميجا ثيري الدهنية وأوميجا 6،ومهم جدا للرجل والمرأة ولكن لا يجب على الرحب الإكثار منه فهو يعزز هرمون الأستروجين ويزيده.